22 мая 2018 года в городе Калининграде состоялся Областной спортивный Фестиваль по адаптивному спорту. Как сообщается на странице городского стадиона, Гусевский городской округ успешно представила команда центра «Росток» в составе 17 человек.
1 место — Матвеева Анастасия прыжки в длину с разбега — 3 м. 93 см.
2 место — Матвеева Анастасия 400 м.- 1.19.9 мин.
2 место — Матвеева Анастасия 100 м.- 15.1 сек.
3 место — Еремеев Павел 100 м.- 12.9 сек.
3 место — Еремеев Павел ядро — 8 м.60 см.
Директор Чернухина Светлана Викторовна, тренер-преподаватель Филиппова Инна Евгеньевна.
Ребята из центра «Росток» привезли 5 медалей с областного фестиваля по адаптивному спорту
25 мая 2018, 12:17
Росток соревнование
113 просмотров
Другие новости по теме