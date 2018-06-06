Сегодня в Гусеве на территории городского Стадиона состоялся XII муниципальный спортивный Фестиваль среди детей дошкольного возраста.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, организаторами мероприятия являются Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, а также ГМКСУ «Стадион».
В веселой, дружной и бодрой атмосфере воспитанники шести детских садов города Гусева соревновались друг с другом в различных эстафетах. С трибун ребят поддерживали громкие и шумные болельщики.
Соревнования были посвящены предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года. Поэтому как успешно пройти все конкурсные задания дошколятам подсказывал главный символ мундиаля Забивака.
По результатам соревнований кубок за первое место получила команда из МАДОУ «Детский сад № 11». Капитан команды 11-го детского сада Семен Кручинин также оказался лучшим среди своих соперников. Второе место заняла команда из МАДОУ «Детский сад № 5». И третьими стали дошколята из МАДОУ «Детский сад № 6».
Все команды, принимавшие участие в Фестивале, получили дипломы и призы.
В Гусеве прошел XII муниципальный спортивный Фестиваль среди детей дошкольного возраста
6 июня 2018, 15:22
стадион соревнование
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