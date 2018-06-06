Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В Гусеве прошел XII муниципальный спортивный Фестиваль среди детей дошкольного возраста
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошел XII муниципальный спортивный Фестиваль среди детей дошкольного возраста

6 июня 2018, 15:22
В Гусеве прошел XII муниципальный спортивный Фестиваль среди детей дошкольного возраста
Сегодня в Гусеве на территории городского Стадиона состоялся XII муниципальный спортивный Фестиваль среди детей дошкольного возраста.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, организаторами мероприятия являются Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, а также ГМКСУ «Стадион».

В веселой, дружной и бодрой атмосфере воспитанники шести детских садов города Гусева соревновались друг с другом в различных эстафетах. С трибун ребят поддерживали громкие и шумные болельщики.

Соревнования были посвящены предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года. Поэтому как успешно пройти все конкурсные задания дошколятам подсказывал главный символ мундиаля Забивака.

По результатам соревнований кубок за первое место получила команда из МАДОУ «Детский сад № 11». Капитан команды 11-го детского сада Семен Кручинин также оказался лучшим среди своих соперников. Второе место заняла команда из МАДОУ «Детский сад № 5». И третьими стали дошколята из МАДОУ «Детский сад № 6».

Все команды, принимавшие участие в Фестивале, получили дипломы и призы.
стадион соревнование
78 просмотров
0
Такси Экспресс – быстрее чем нужно
Другие новости по теме
Спартакиада муниципального образования Гусевского района
Спартакиада муниципального образования Гусевского района
Спартакиада среди сельских поселений муниципального образования Гусевского района в 2011 году
Спартакиада среди сельских поселений муниципального образования Гусевского района в 2011 году
Спортивные события минувшего месяца
Спортивные события минувшего месяца
В Гусеве прошел открытый турнир по тег-регби среди детей дошкольного возраста
В Гусеве прошел открытый турнир по тег-регби среди детей дошкольного возраста

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»