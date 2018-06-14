Приближение ЧМ-2018 на востоке области, в Гусеве, отметили игрой звёзд местного футбола с администрацией городского округа. Идею подсказали представители молодёжной администрации муниципального образования. Необычный матч открывает целую серию встреч любительских команд. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Гусевцы горячо приветствуют земляков, которые решили подарить городу праздник футбола. Команда местной администрации в тёмной форме, соперники, представляющие несколько поколений гусевских футболистов, в цветах сборной Бразилии.
С первых минут матча жёлто-зелёные демонстрируют комбинационный футбол. За соблюдением правил следит легендарный арбитр Анатолий Люлюкин, судивший матчи лучших команд Советского Союза. За игру рукой назначается пенальти.
Не забиваешь ты — забивают тебе. Проигрывая 4:1, команда администрации меняет тактику, муниципальные служащие усиливают игру на флангах.
Жёлто-зелёные начали ошибаться и дважды поразили собственные ворота. В перерыве среди болельщиков проводится конкурс фанатских кричалок.
Основное время встречи завершилось вничью. 4:4. По просьбе горожан назначаются послематчевые пенальти. По очереди пробивают все игроки команд.
Александр Китаев, врио главы администрации МО Гусевский городской округ:
— Я помню своё детство, когда не было такого обилия гаджетов, не было компьютеров, и мы все летние каникулы проводили на стадионе. Мне посчастливилось — стадион был прямо напротив моего дома.
Главный результат встречи хорошее настроение. В дни проведения Чемпионата мира в Гусеве будет организовано несколько футбольных площадок для тех.
В Гусеве провели футбольный матч с командой администрации
14 июня 2018, 11:44
футбол Админстрация Гусевского района
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