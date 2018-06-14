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В Гусеве провели футбольный матч с командой администрации

14 июня 2018, 11:44
В Гусеве провели футбольный матч с командой администрации
Приближение ЧМ-2018 на востоке области, в Гусеве, отметили игрой звёзд местного футбола с администрацией городского округа. Идею подсказали представители молодёжной администрации муниципального образования. Необычный матч открывает целую серию встреч любительских команд. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Гусевцы горячо приветствуют земляков, которые решили подарить городу праздник футбола. Команда местной администрации в тёмной форме, соперники, представляющие несколько поколений гусевских футболистов, в цветах сборной Бразилии.

С первых минут матча жёлто-зелёные демонстрируют комбинационный футбол. За соблюдением правил следит легендарный арбитр Анатолий Люлюкин, судивший матчи лучших команд Советского Союза. За игру рукой назначается пенальти.

Не забиваешь ты — забивают тебе. Проигрывая 4:1, команда администрации меняет тактику, муниципальные служащие усиливают игру на флангах.

Жёлто-зелёные начали ошибаться и дважды поразили собственные ворота. В перерыве среди болельщиков проводится конкурс фанатских кричалок.

Основное время встречи завершилось вничью. 4:4. По просьбе горожан назначаются послематчевые пенальти. По очереди пробивают все игроки команд.

Александр Китаев, врио главы администрации МО Гусевский городской округ:
— Я помню своё детство, когда не было такого обилия гаджетов, не было компьютеров, и мы все летние каникулы проводили на стадионе. Мне посчастливилось — стадион был прямо напротив моего дома.

Главный результат встречи хорошее настроение. В дни проведения Чемпионата мира в Гусеве будет организовано несколько футбольных площадок для тех.
футбол Админстрация Гусевского района
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Болельщик
# 1Болельщик
Это было по-настоящему круто!!! Нужно ввести (не только в год проведения ЧМ) такого типа матчи - не только с администрацией, может быть между какими-то организациями и т.п. :)
Сегодня, 12:42   ЦитироватьОтветить2
Николай
# 2Николай
Раньше сотни людей ходило на стадион болеть за нашу команду. К сожалению сейчас гусевский футбол переживает не лучшие времена. Так что,администрации стоит задуматься о популяризации этого вида спорта в округе, как выше написали, не только в рамках ЧМ-2018!
Сегодня, 14:03   ЦитироватьОтветить1
зануда
# 3зануда
Последнее предложение звучит незаконченно.
То ли дописать надо, то ли убрать лишнее (для тех, для каких тех?).
Сегодня, 15:15   ЦитироватьОтветить0
Роналдинью
# 4Роналдинью
Хвалей долго так сигал, чтоб бубном в мяч попасть? Поди, пленки извели немеряно laughing
Сегодня, 15:51   ЦитироватьОтветить0
Кили Ирисок
# 5Кили Ирисок
фсе
избирательная компания началась
laughing
Сегодня, 15:55   ЦитироватьОтветить1

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