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Информационный сайт города Гусева

На городском стадионе прошла акция «Спорт против наркотиков»

26 июня 2018, 18:37
На городском стадионе прошла акция «Спорт против наркотиков»
26 июня во всем мире отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Наркомания — это тотальное поражение личности, с чрезвычайно вредными последствиями для физического и духовного здоровья человека. Злоупотребление наркотиками ставит под угрозу стабильное развитие всего общества. Профилактика — самое действенное оружие в борьбе с данным недугом.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с целью популяризации здорового образа жизни среди молодого поколения гусевцев сегодня на городском Стадионе состоялась акция «Спорт против наркотиков». Школьники, студенты, представители молодежного актива приняли участие в различных спортивных соревнованиях с элементами футбола, баскетбола и силового многоборья. Кроме сладких призов за хорошие результаты, ребята получили заряд энергии, позитива, живое общение со сверстниками и отличное настроение.
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