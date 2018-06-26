26 июня во всем мире отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Наркомания — это тотальное поражение личности, с чрезвычайно вредными последствиями для физического и духовного здоровья человека. Злоупотребление наркотиками ставит под угрозу стабильное развитие всего общества. Профилактика — самое действенное оружие в борьбе с данным недугом.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с целью популяризации здорового образа жизни среди молодого поколения гусевцев сегодня на городском Стадионе состоялась акция «Спорт против наркотиков». Школьники, студенты, представители молодежного актива приняли участие в различных спортивных соревнованиях с элементами футбола, баскетбола и силового многоборья. Кроме сладких призов за хорошие результаты, ребята получили заряд энергии, позитива, живое общение со сверстниками и отличное настроение.
На городском стадионе прошла акция «Спорт против наркотиков»
26 июня 2018, 18:37
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