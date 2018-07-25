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Гусевские легкоатлеты приняли участие в областном чемпионате

25 июля 2018, 10:35
Гусевские легкоатлеты приняли участие в областном чемпионате
19 и 20 июля 2018 года четыре спортсмена МАУ «Спортивная школа города Гусева» под руководством тренера Лукьянова А.А., приняли участие в Чемпионате Калининградской области по легкой атлетике в городе Калининграде.

Чемпионом области, как и ожидалось, стал призер первенства России Водичев Александр (ГАПК). С огромным преимуществом он выиграл в беге на 100 метров с результатом 10.6 сек. заняв первое место и беге на 200 метров с результатом 22.1 сек., он также занял 1 место.

Чемпионкой области стала ученица МАОУ «СОШ № 3» Вероника Манченко. Хотя ей всего 13 лет , она обыграла более взрослых соперниц на дистанции 1500 метров с результатом 5мин.26.3 сек., и 3000 метров с результатом 11 мин.40.0 сек.

Призерами области стали также Шуваева Алина (МАОУ СОШ № 3) и Романчук Анна (МОУ СОШ № 1). Шуваева Алина в беге на 3000 метров показала результат 12 мин. 45.2 сек., и заняла 2 место. Романчук Анна в беге на 1500 метров с результатом 5 мин.42.6 сек., и в беге на 800 метров с результатом 2 мин.39.4 сек., заняла 3 место.

Поздравляем наших ребят с заслуженной победой и пожелаем им дальнейших спортивных успехов.
лёгкая атлетика соревнование
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