/ / / В рамках областного чемпионата по футболу 29 июля наши ребята встретятся с командой «Прогресс»

14 июля в рамках высшей лиги этого чемпионата «ФК Гусев» провел игру с командой «Лукойл-Светлый», но увы проиграл со счётом 5-1. Также наши ребята проиграли на своём поле команде «Шторм» со счётом 2-5.
Пока «ФК Гусев» идёт на десятом месте среди 12 команд. Благодаря победам над «ФК Гурьевск» и «ФК Искра» 6-2 и 1-0 и ничьей с командой «Красная звезда» в копилку нашей сборной зачислено 7 очков.
Всего наши ребята провели 10 игр, и разница забитых и пропущенных мячей составляет 13-36.
Следующая игра пройдет 29 июля в городе Черняховске, ребята встретится с командой «ФК Прогресс».
Юношеская команда Гусева пока идёт на четвёртом месте, и может побороться за призовое место.
Турнирную таблицу и расписание игр можно посмотреть на областном сайте Федерации футбола.
Владимир Летягин