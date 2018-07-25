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Информационный сайт города Гусева

В рамках областного чемпионата по футболу 29 июля наши ребята встретятся с командой «Прогресс»

25 июля 2018, 13:10
В рамках областного чемпионата по футболу 29 июля наши ребята встретятся с командой «Прогресс»
Не так давно возобновился чемпионат Калининградской области по футболу. Перерыв был связан с проходившем в нашем регионе Чемпионатом мира по футболу.

14 июля в рамках высшей лиги этого чемпионата «ФК Гусев» провел игру с командой «Лукойл-Светлый», но увы проиграл со счётом 5-1. Также наши ребята проиграли на своём поле команде «Шторм» со счётом 2-5.

Пока «ФК Гусев» идёт на десятом месте среди 12 команд. Благодаря победам над «ФК Гурьевск» и «ФК Искра» 6-2 и 1-0 и ничьей с командой «Красная звезда» в копилку нашей сборной зачислено 7 очков.

Всего наши ребята провели 10 игр, и разница забитых и пропущенных мячей составляет 13-36.

Следующая игра пройдет 29 июля в городе Черняховске, ребята встретится с командой «ФК Прогресс».

Юношеская команда Гусева пока идёт на четвёртом месте, и может побороться за призовое место.

Турнирную таблицу и расписание игр можно посмотреть на областном сайте Федерации футбола.

Владимир Летягин
футбол соревнование
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