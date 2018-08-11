Сегодня в Городском доме культуры чествовали гусевских спортсменов, тренеров и всех причастных к этой дате. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня физкультурника.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поздравили всех причастных с праздником и провели церемонию награждения глава Гусевского городского округа — Председатель окружнго Совета депутатов Андрей Гнездилов, и. о. главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина.
После этого на городском Стадионе все желающие смогли принять участие в соревнованиях по гиревому спорту, в стрельбе из электронного оружия, турнире по шашкам или поболеть за команды по мини-футболу.
«Спортивные люди всегда в отличном настроении и заряжают им остальных. А все потому что спорт не только укрепляет здоровье, но и закаляет характер. Поэтому, не смотря на капризы природы, в Гусеве сегодня состоялся настоящий праздник по случаю Дня физкультурника. Поздравили всех причастных и наградили лучших, а таких в нашем округе немало!» — написал Александр Китаев на своей странице ВКонтакте.
Сегодня в Гусеве состоялись празднования Дня физкультурника
11 августа 2018, 15:12
День физкультурника
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