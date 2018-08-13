/ / / Наши земляки отмечены правительством в профессиональный праздник

На торжественном открытии первый заместитель министра спорта Калининградской области Анжела Тарасевич не только поздравила всех жителей Черняховска, но и особо отметила сложившиеся продуктивные и очень качественные отношения Правительства области с Черняховской администрацией, а также личный профессионализм и деловые качества начальника отдела спорта Светланы Коваленя. Благодаря всему этому и произошло это знаменательное событие и теперь Черняховский муниципалитет может по праву гордиться одним из лучших и самых современных стадионов в регионе.
Вторая часть праздничного дня проходила уже в городском Доме культуры, где собрался весь «цвет» черняховского спорта. Глава администрации Булычев С. В. лично поздравлял и вручал подарки и поощрения местным спортсменам , ветеранам, преподавателям и тренерам. Отдельно были отмечены и наши гусевские земляки: упомянутая уже Светлана Коваленя и известный в регионе спортсмен и тренер Роман Куповец. Оба уже не первый год официально трудятся в Черняховском муниципалитете.
Этот гусевский тандем продолжает из года в год оставаться на лидирующих позициях в спортивной сфере. Под руководством Светланы Николаевны Черняховский муниципалитет второй год подряд является ведущим спортивным муниципалитетом в регионе, побеждая в самом престижном и нелёгком комплексном соревновании — Спартакиаде муниципальных образований! К тому же Черняховск очень близок и в этом году стать победителем и установить историческое достижение (на уровне муниципальных образований конечно).
Три года подряд выигрывать Спартакиаду области ещё никому не удавалось! Ждать осталось недолго. В свою очередь тренер сборной команды по настольному теннису Роман Александрович тоже продолжает удерживать пальму первенства в своём виде спорта. Его теннисная дружина по-прежнему остаётся сильнейшей среди всех муниципалитетов региона и уже четвёртый год подряд (!) побеждает в Спартакиаде муниципальных образований Калининградской области.
Профессиональные заслуги наших земляков были отмечены в этот день Правительством Калининградской области. От имени министра Калининградской области Ищенко Н.С. начальнику отдела Коваленя С. Н была вручена почётная грамота и ценный подарок, а тренеру сборной команды по настольному теннису Куповцу Роману благодарственное письмо с ценным подарком.
Что же, достойные награды нашли своих героев, пусть пока и на соседней черняховской земле. А что будет дальше — покажет время. А пока наши «гусевские черняховцы» поздравляют всех земляков-спортсменов с профессиональным праздником, желая всем здоровья, отсутствия травм, честной борьбы и удачи!
Представители черняховского спорта