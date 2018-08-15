Гусевские легкоатлеты приняли участие в соревнованиях «Открытие беговых дорожек стадиона „Прогресс“»

15 августа 2018, 15:32

11 августа 2018 года в городе Черняховске прошли соревнования по лёгкой атлетике «Открытие беговых дорожек стадиона „Прогресс“». Команду города Гусева в количестве 13 человек представляли спортсмены спортивной школы под руководством тренера Лукьянова А.А.



В возрастной группе 2003–2004 годов рождения на дистанции 800 метров первое место заняла Романчук Анна (СОШ № 1), показав время 2 мин. 44.2 сек.. Шуваева Алина (СОШ№ 3) на этой же дистанции с результатом 2 мин. 50.5 сек. заняла 2 место. Зорин Кирилл (СОШ № 1) с результатом 2 мин. 25.8 сек. занял второе место, и Ермаков Леонид (СОШ№ 1) с результатом 2 мин. 29.3 сек. занял 3 место.



В беге на 400 метров Семенякина Кристина (СОШ № 3) с результатом 1 мин. 11.8 сек. заняла 2 место.



В возрастной группе 2005–2006 гг. р. в беге на 60 метров с огромным преимуществом и результатом 8.2 сек. первое место заняла Нащекина Ирина (СОШ № 1).



На дистанции 400 метров Ермаков Герман (СОШ № 1) с результатом 1 мин. 11.8 сек. занял первое место. Голубев Влад (СШ№ 1) с результатом 1 мин. 15.0 сек. занял второе место.



Поздравляем наших легкоатлетов с победой и пожелаем им дальнейших спортивных успехов!

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