/ / / Гусевцы приняли участие в беговом празднике «Amberexpo półmaraton» в Гданьске

31 октября 2018, 02:54

Первым на финишной прямой был кениец Мумо Джозеф Мутвантей со временем 01: 07: 32.



В классификации женщин самая быстрая оказалась Ирина Somava из Беларуси со временем 01:16:25.



Из Калининградцев лучшим был Василий Нестеров, занявший в категории 3 место со временем 1 час 16 мин 15 сек.



Владимир Орешко в категории стал седьмым, так как была задержка на старте на 1 минуту и 44 секунды. Что помешало бороться за призовое место.



Ирина Миронова в своей категории заняла первое место.



В прошлые выходные 28 октября в Гданьске был проведен пятый «Amberexpo półmaraton». Это одно из крупнейших беговых мероприятий в Поморье и не только праздник бегунов, а также своеобразный семейный фестиваль. Разнообразие дистанций и бегов для детей и семей, старты с детской коляской.Кроме расстояния полумарафона были предложены более короткие расстояния, для людей, которые еще не чувствуют себя в силах пробежать 21 км 97,5 м. На выбор: Ночная Десятка, бег на 5 км. Для детей и подростков бег Amber Kids, на одной из трех дистанций: 200 м, 500 м и 1000 м.В ходе соревнований дети могли повеселиться в специальной Зоне «Дети», где для них было множество игровых аттракционов. Болельщики смогли отслеживать спортсменов с маршрута на экране.В беге на 21 км и 97,5 м финишировало около 3500 участников, среди которых около 40 представителей из клубов Калининградской области. Трасса бега проходила по улицам города и по пути участники пробега любовались популярными объектами Гданьска, в том числе стадионом Energa Gdańsk, судостроительные краны и Европейский центр солидарности.К сожалению, но на полумарафоне в этом году погода не соответствовала. С утра шел дождь с сильным ветром, который позже немного прекратился, но к финишу снова напомнил о себе. Это очень осложнило бег и многие не смогли финишировать. Сводило мышцы и сковывало движения суставов.И всё же:И не смотря ни на что, еще раз, в этом году, бегуны создали уникальную атмосферу и настоящий спортивный праздник в Гданьске, где приняло участие около 6500 спортсменов как детей, так и взрослых.