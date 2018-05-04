/ / / Гусевцы приняли участие в полумарафоне Угря в Польше

Детские забеги, которые по-прежнему являются ключевым элементом мероприятия. Большая популярность детского соперничества. Из этого следует, что детям предложены привлекательность мероприятия и масса подарков, без которых, нет сомнений, не было бы такой посещаемости. Футболки, медали, награды для лучших, а, прежде всего, розыгрыш интересных призов.
В этом году произошло изменение маршрута полумарафона. Трасса полна красивых видов и мест: городской пляж, набережная, замок, порт, Русская Деревня. Не без значения является также тот факт, что старт и финиш на площади Свободы города.
Для большего привлечения участников была организована короткая дистанция (около 6,25 км). Бег в честь Флага Бело–Красной, который явно подчеркивал праздник 2 мая и позволил принять участие всем взрослым и старшей молодежи старше 14 лет, которые являются активными, но, тем не менее, не чувствуют себя в силах, или по другим причинам не хотят бежать полумарафон.
Посетить, уже ставшее традиционным, это мероприятие большим составом отважились, и наши спортсмены клуба «Бег и здоровье» города Гусева: ветераны Пётр Будник, Владимир Орешко, Александр Радников и Екатерина Князева, а также молодые наши спортсмены школы 3, Александр Мельниченко, Елена Шугаева, Ангелина Кронайте, Максим Коваленко и Максим Лоскин.
Живописность и привлекательность трассы бега полумарафона не могла в полной мере придать сил для преодоления всей дистанции. Уж очень сложной она оказалась. Приходилось собрать всю силу воли в кулак чтобы закончить дистанцию.
И приятно было видеть нашего Александра Радникова на подиуме, занявшего третье место с результатом 1 час 11 минут 59 сек. Владимир Орешко закончил дистанцию в33 в общем зачёте за 1 час 36 минут 38 сек.
И ещё при получении стартовых пакетов наша команда была приятно удивлена тем, что ветеранам бега были вручены зеркальные номера: Пётр Будник 171. Владимир Орешко 303, Александр Радников 323.
Бег удался, поездка на спортивное мероприятие вдохновила юных спортсменов на следующие старты и более серьёзную подготовку к ним.
Владимир Орешко.
(председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»
(председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»