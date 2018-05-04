/ / / Гусевцы приняли участие в полумарафоне Угря в Польше

4 мая 2018, 10:31

Владимир Орешко.

(председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»

Второго мая уже в Четырнадцатый раз прошел Полумарафон Угря и весьма популярные детские бега «Мазуры-Чудо Природы». Число участников с каждым годом растёт и эти старты становятся более популярными.Детские забеги, которые по-прежнему являются ключевым элементом мероприятия. Большая популярность детского соперничества. Из этого следует, что детям предложены привлекательность мероприятия и масса подарков, без которых, нет сомнений, не было бы такой посещаемости. Футболки, медали, награды для лучших, а, прежде всего, розыгрыш интересных призов.В этом году произошло изменение маршрута полумарафона. Трасса полна красивых видов и мест: городской пляж, набережная, замок, порт, Русская Деревня. Не без значения является также тот факт, что старт и финиш на площади Свободы города.Для большего привлечения участников была организована короткая дистанция (около 6,25 км). Бег в честь Флага Бело–Красной, который явно подчеркивал праздник 2 мая и позволил принять участие всем взрослым и старшей молодежи старше 14 лет, которые являются активными, но, тем не менее, не чувствуют себя в силах, или по другим причинам не хотят бежать полумарафон.Посетить, уже ставшее традиционным, это мероприятие большим составом отважились, и наши спортсмены клуба «Бег и здоровье» города Гусева: ветераны Пётр Будник, Владимир Орешко, Александр Радников и Екатерина Князева, а также молодые наши спортсмены школы 3, Александр Мельниченко, Елена Шугаева, Ангелина Кронайте, Максим Коваленко и Максим Лоскин.Живописность и привлекательность трассы бега полумарафона не могла в полной мере придать сил для преодоления всей дистанции. Уж очень сложной она оказалась. Приходилось собрать всю силу воли в кулак чтобы закончить дистанцию.И приятно было видеть нашего Александра Радникова на подиуме, занявшего третье место с результатом 1 час 11 минут 59 сек. Владимир Орешко закончил дистанцию в33 в общем зачёте за 1 час 36 минут 38 сек.И ещё при получении стартовых пакетов наша команда была приятно удивлена тем, что ветеранам бега были вручены зеркальные номера: Пётр Будник 171. Владимир Орешко 303, Александр Радников 323.Бег удался, поездка на спортивное мероприятие вдохновила юных спортсменов на следующие старты и более серьёзную подготовку к ним.