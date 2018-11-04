3 ноября 2018 года в спортивном зале Школы бокса города Гусев, прошло первенство МО «Гусевский городской округ» по гиревому спорту. Участникам соревнований пришлось соревноваться в классическое двоеборье: толчок двух гирь от груди и рывок гири поочередно левой и правой рукой (вес гири 24 килограмма).
Первое место в весовой категории до 73 кг, занял Евгений Свиб, который в сумме двух упражнений толкнул гирю 198 раз. В весовой категории до 78 кг, победу одержал Сабуров Денис — 230 раз. В весовой категории до 85 кг, в упорной борьбе победил Тарасов Александр, который толкнул гирю 180 раз. В весовой категории до 90 кг, победил Карпухин Роман — 66 раз. В самой же престижной категории, свыше 95 кг, победил Дмитрий Фокеев, который в сумме двух упражнений толкнул гирю — 157 раз.
Победители и призеры были награждены медалями.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по итогам соревнований сформирована сборная команда МО «Гусевский городской округ», которая 18 ноября в городе Калининграде, будет представлять наш город по гиревому спорту на областной «Спартакиаде трудящихся».
В Гусеве прошло первенство округа по гиревому спорту
4 ноября 2018, 14:06
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