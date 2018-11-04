Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В Гусеве прошло первенство округа по гиревому спорту
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошло первенство округа по гиревому спорту

4 ноября 2018, 14:06
В Гусеве прошло первенство округа по гиревому спорту
3 ноября 2018 года в спортивном зале Школы бокса города Гусев, прошло первенство МО «Гусевский городской округ» по гиревому спорту. Участникам соревнований пришлось соревноваться в классическое двоеборье: толчок двух гирь от груди и рывок гири поочередно левой и правой рукой (вес гири 24 килограмма).

Первое место в весовой категории до 73 кг, занял Евгений Свиб, который в сумме двух упражнений толкнул гирю 198 раз. В весовой категории до 78 кг, победу одержал Сабуров Денис — 230 раз. В весовой категории до 85 кг, в упорной борьбе победил Тарасов Александр, который толкнул гирю 180 раз. В весовой категории до 90 кг, победил Карпухин Роман — 66 раз. В самой же престижной категории, свыше 95 кг, победил Дмитрий Фокеев, который в сумме двух упражнений толкнул гирю — 157 раз.

Победители и призеры были награждены медалями.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по итогам соревнований сформирована сборная команда МО «Гусевский городской округ», которая 18 ноября в городе Калининграде, будет представлять наш город по гиревому спорту на областной «Спартакиаде трудящихся».
гиревой спорт соревнование
0 просмотров
0
Другие новости по теме
Гусевская мужская баскетбольная сборная по-прежнему в строю и вновь сражается в областном Чемпионате
Гусевская мужская баскетбольная сборная по-прежнему в строю и вновь сражается в областном Чемпионате
В Гусеве прошли соревнования по вольной борьбе на призы «Деда Мороза»
В Гусеве прошли соревнования по вольной борьбе на призы «Деда Мороза»
Таможенники МАПП Гусев заняла первое место в областном турнире по гиревому спорту
Таможенники МАПП Гусев заняла первое место в областном турнире по гиревому спорту
3 сентября в ФОКе прошли соревнования по смешанным единоборствам
3 сентября в ФОКе прошли соревнования по смешанным единоборствам

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров