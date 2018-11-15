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Информационный сайт города Гусева

Гусевские легкоатлеты взяли семь призовых мест на соревнованиях в Калининграде

15 ноября 2018, 12:38
Гусевские легкоатлеты взяли семь призовых мест на соревнованиях в Калининграде
В минувшую пятницу во дворце спорта «Юность» города Калининграда прошло первенство МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2002–2003 года рождения. В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов со всей Калининградской области. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Легкую атлетику принято называть «королевой спорта», потому что в нее входит наибольшее количество видов спорта: спортивную ходьбу, многоборье, пробеги, кроссы и технические виды. Так и легкоатлеты спортивной школы города Гусева, под руководством Александра Лукьянова и Инны Филипповой не только выучили, но и приобрели навыки выполнения легкоатлетических дисциплин. В результате чего ребята показали высокий уровень спортивного мастерства в следующих дисциплинах:

Бег 300 м (девушки):
Ирина Нащекина — 3 место (44,44)

Бег 600 м (юноши):
Кирилл Зорин — 1 место (1:40,77)
Виктор Веселов — 2 место (1:54,86)

Бег 1 миля (девушки):
Вероника Манченко — 2 место (5:47,41)
Анна Романчук — 3 место (6:01,90)

Бег 1 миля (юноши):
Леонид Ермаков — 3 место (5:25,32)

Ядро:
Эвальд Зандер — 3 место (8,74)

Подтвердили свои разряды и показали хорошие результаты Константин Башара, Виталий Эберле.

Поздравляем тренеров и их воспитанников с победами! Желаем достижения новых спортивных вершин!
лёгкая атлетика соревнование
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