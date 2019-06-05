/ / / Гусевские легкоатлеты показали высокие результаты на Всероссийских соревнованиях в Калининграде

В минувшие выходные в Калининграде на стадионе «Трудовые резервы» состоялись Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Кубок ЗМС Татьяны Зеленцовой».
В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Элиста (Калмыкия), Гуково (Ростовская обл.), Коломны (Московская обл.), Москвы, Владивостока, Калининграда и Калининградской области.
Воспитанники «Спортивной школы города Гусева», тренирующиеся у Александра Лукьянова, Ирины Романовой и Инны Филипповой, показали очень высокие результаты.
Группа 2006–2007 гг. р. (девушки), многоборье 100м+200м
Ирина Нащёкина — 1 место (100м — 12,97 + 200 м — 26,46). Она не только победила, но и установила новый рекорд на 200 м, что в сумме составило — 1144 очка!
Группа 2006–2007 гг. р. (юноши), многоборье 400м+800м
Георгий Наумов — 1 место (400м — 1:02,76 + 800 м — 2:23,15)
Группа 2004–2005 гг. р. (юноши), многоборье 400м+800м
Савелий Василенко — 1 место (400м — 57,17 + 800 м — 2:18,62)
Группа 2006–2007 гг. р. (девушки), многоборье 1000м+1500м
Алина Кудрявцева — 3 место (1000м — 3:29,59 + 1500 м — 5:39,61)
Группа 2004–2005 гг. р. (юноши), многоборье 1000м+1500м
Константин Башара — 1 место (1000м — 2:55,93 + 1500 м — 4:44,5)
Группа 2004–2005 гг. р. (девушки), многоборье 1000м+1500м
Анна Романчук — 2 место (1000м — 3:24,81 + 1500 м — 5:28,88)
Группа 2002–2003 гг. р. (девушки), многоборье 1000м+1500м
Александра Степанайтите — 1 место (1000м — 3:15,14 + 1500 м — 5:14,58)
Остальные воспитанники спортивной школы хорошо выступили, многие попали в шестерку сильнейших спортсменов и улучшили свои личные результаты.
По итогам турнира тренер «Спортивной школы города Гусева» Александр Лукьянов был награжден кубком и званием «Лучший тренер 2019 года». Ирина Нащёкина была награждена памятной медалью за установленные рекорды и кубком за лучшую сумму набранных очков. А также состоялась фотосессия с Чемпионкой мира, призером Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта — Татьяной Зеленцовой.
Поздравляем наших спортсменов и тренерский состав с отличными результатами!
Гусевские легкоатлеты показали высокие результаты на Всероссийских соревнованиях в Калининграде
5 июня 2019, 16:39
лёгкая атлетика бег соревнование Спортивная школа города Гусева
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