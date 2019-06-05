Гусевские легкоатлеты показали высокие результаты на Всероссийских соревнованиях в Калининграде

5 июня 2019, 16:39

В минувшие выходные в Калининграде на стадионе «Трудовые резервы» состоялись Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Кубок ЗМС Татьяны Зеленцовой».



В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Элиста (Калмыкия), Гуково (Ростовская обл.), Коломны (Московская обл.), Москвы, Владивостока, Калининграда и Калининградской области.



Воспитанники «Спортивной школы города Гусева», тренирующиеся у Александра Лукьянова, Ирины Романовой и Инны Филипповой, показали очень высокие результаты.



Группа 2006–2007 гг. р. (девушки), многоборье 100м+200м

Ирина Нащёкина — 1 место (100м — 12,97 + 200 м — 26,46). Она не только победила, но и установила новый рекорд на 200 м, что в сумме составило — 1144 очка!



Группа 2006–2007 гг. р. (юноши), многоборье 400м+800м

Георгий Наумов — 1 место (400м — 1:02,76 + 800 м — 2:23,15)



Группа 2004–2005 гг. р. (юноши), многоборье 400м+800м

Савелий Василенко — 1 место (400м — 57,17 + 800 м — 2:18,62)



Группа 2006–2007 гг. р. (девушки), многоборье 1000м+1500м

Алина Кудрявцева — 3 место (1000м — 3:29,59 + 1500 м — 5:39,61)



Группа 2004–2005 гг. р. (юноши), многоборье 1000м+1500м

Константин Башара — 1 место (1000м — 2:55,93 + 1500 м — 4:44,5)



Группа 2004–2005 гг. р. (девушки), многоборье 1000м+1500м

Анна Романчук — 2 место (1000м — 3:24,81 + 1500 м — 5:28,88)



Группа 2002–2003 гг. р. (девушки), многоборье 1000м+1500м

Александра Степанайтите — 1 место (1000м — 3:15,14 + 1500 м — 5:14,58)



Остальные воспитанники спортивной школы хорошо выступили, многие попали в шестерку сильнейших спортсменов и улучшили свои личные результаты.



По итогам турнира тренер «Спортивной школы города Гусева» Александр Лукьянов был награжден кубком и званием «Лучший тренер 2019 года». Ирина Нащёкина была награждена памятной медалью за установленные рекорды и кубком за лучшую сумму набранных очков. А также состоялась фотосессия с Чемпионкой мира, призером Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта — Татьяной Зеленцовой.



Поздравляем наших спортсменов и тренерский состав с отличными результатами!

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