Международный турнир по вольной борьбе в Гусеве собрал более 200 спортсменов из 8 стран мира. Об этом рассказывает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.
Торжественное открытие турнира, посвященное памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии И. Д. Черняховского, состоялось сегодня в универсальном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса.
Соревнования проводятся уже в 13 раз и в 7 раз в нашем городе. Побороться за звание чемпиона приехали спортсмены из России, в числе которых представители борцовского братства Калининградской области. Абхазии, Белоруссии, Германии, Латвии, Литвы, и Эстонии. Также впервые на наших соревнованиях спортсмены из Финляндии.
Поприветствовать борцов пришли глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава МО «Черняховский городской округ» Олег Луцук, заместитель министра спорта Калининградской области Евгений Скачков, президент Федерации спортивной борьбы Калининградской области Аугениюс Абарюс, участник ВОВ, председатель комитета ветеранов ВОВ, почетный житель города Гусева Сергей Тихонович Семенихин.
Спортивный марафон уже стартовал. Жаркая борьба будет проходить сразу на трех матах, по олимпийской системе. Поэтому победители определятся уже сегодня вечером!
Приходите поддержать наших спортсменов!
В Гусеве проходит международный турнир по вольной борьбе
2 февраля 2019, 16:18
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