Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В Гусеве проходят Чемпионат и Первенство области по смешанным боевым единоборствам (ММА)
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве проходят Чемпионат и Первенство области по смешанным боевым единоборствам (ММА)

9 февраля 2019, 15:21
В Гусеве проходят Чемпионат и Первенство области по смешанным боевым единоборствам (ММА)
Наш город принимает у себя Чемпионат и Первенство Калининградской области по смешанным боевым единоборствам (ММА).

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, торжественное открытие соревнований состоялось сегодня в универсальном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса.

Новых побед и захватывающих поединков пожелали участникам глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, президент КРОО «Федерация смешанных боевых единоборств (ММА)» Алексей Заливатский и исполняющий директор КРОО «Федерация смешанных боевых единоборств (ММА)» Евгений Бохан.

Сразится на ринге за звание сильнейшего в своей весовой категории к нам приехало более 60 спортсменов из Багратионовска, Советска, Калининграда, Мамонова, Янтарного и, конечно же, наши гусевские борцы. Победители состязаний получат право участвовать в Чемпионате СЗФО.

ММА — уникальная спортивная дисциплина, требующая от бойцов отменной боксерской техники, виртуозного владения борцовскими приемами и сокрушительной работы ногами! Приходите и убедитесь сами!
соревнование смешанные единоборства
80 просмотров
1
Сладкие секреты
Другие новости по теме
3 сентября в ФОКе прошли соревнования по смешанным единоборствам
3 сентября в ФОКе прошли соревнования по смешанным единоборствам
25 февраля в Гусеве состоялся международный юношеский турнир по вольной борьбе
25 февраля в Гусеве состоялся международный юношеский турнир по вольной борьбе
В Гусеве прошли соревнования по вольной борьбе на призы «Деда Мороза»
В Гусеве прошли соревнования по вольной борьбе на призы «Деда Мороза»
Гусевские боксёры, завоевавшие «золото» на областных соревнованиях, поедут в Псков на Первенство СЗФО
Гусевские боксёры, завоевавшие «золото» на областных соревнованиях, поедут в Псков на Первенство СЗФО

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров