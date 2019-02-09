Наш город принимает у себя Чемпионат и Первенство Калининградской области по смешанным боевым единоборствам (ММА).
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, торжественное открытие соревнований состоялось сегодня в универсальном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса.
Новых побед и захватывающих поединков пожелали участникам глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, президент КРОО «Федерация смешанных боевых единоборств (ММА)» Алексей Заливатский и исполняющий директор КРОО «Федерация смешанных боевых единоборств (ММА)» Евгений Бохан.
Сразится на ринге за звание сильнейшего в своей весовой категории к нам приехало более 60 спортсменов из Багратионовска, Советска, Калининграда, Мамонова, Янтарного и, конечно же, наши гусевские борцы. Победители состязаний получат право участвовать в Чемпионате СЗФО.
ММА — уникальная спортивная дисциплина, требующая от бойцов отменной боксерской техники, виртуозного владения борцовскими приемами и сокрушительной работы ногами! Приходите и убедитесь сами!
В Гусеве проходят Чемпионат и Первенство области по смешанным боевым единоборствам (ММА)
9 февраля 2019, 15:21
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