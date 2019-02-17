Гусевские «Кобры» в очередной раз взяли первое место на чемпионате «КЭС-БАСКЕТ»

17 февраля 2019, 11:41

В Калининграде во дворце спорта «Янтарный» отгремел финал регионального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Этот финал стал десятым для Калининградской области.



Девушки

1 место — ШБК «Кобры» (Школа № 5, г. Гусев)

2 место — ШБК «Moonlight» (Гимназия № 22, г. Калининград)

3 место — ШБК «Snap Back» (СОШ, г. Зеленоградск)

MVP — Анжелика Андреёнок (ШБК «Кобры»)



Юноши:

1 место — ШБК «Chicago boys» (Школа № 11, г. Калининград)

2 место — ШБК «Армада» (СОШ, г. Славск)

3 место — СОШ (г. Правдинск)

MVP — Максим Бадюк (ШБК «Chicago boys»)



Поздравляем призёров и победителей!

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