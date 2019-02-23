Стройцентр Стройцентр
/ / / Фракция ЛДПР поддержала легкоатлетический пробег, посвященный «Дню защитника отечества»
Информационный сайт города Гусева

Фракция ЛДПР поддержала легкоатлетический пробег, посвященный «Дню защитника отечества»

23 февраля 2019, 17:57
Фракция ЛДПР поддержала легкоатлетический пробег, посвященный «Дню защитника отечества»
23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей стране праздников — день воинской славы, армии и флота, подвигов наших ветеранов.

Это праздник тех, кто мужественно и самоотверженно стоит на защите интересов Родины и народа.

23 февраля клуб любителей бега города Гусева «Бег и здоровье» при поддержки фракции ЛДПР Калининградской областной Думы и Гусевского местного отделения ЛДПР провел легкоатлетический пробег, посвященный Дню защитника отечества.

Расстояние, которое предстояло преодолеть спортсменам, составляло от 5 до 10 километров в зависимости от возрастной категории. Все в мероприятии приняло участия более 70 человек!

Медали и памятные кубки — неотъемлемая часть соревнований. Всем были вручены грамоты участников.

От партии на мероприятии присутствовали депутат Калининградской областной Думы, координатор местного отделения ЛДПР города Гусева Олейник Андрей Иванович и депутат окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» Лебедев Александр Юрьевич.

«Участием в сегодняшнем легкоатлетическом пробеге спортсмены подтвердили своё уважение к тем людям, которые неустанно стоят на страже нашего Отечества. Мне же очень приятно видеть радость в глазах детей, знать, что наши дети придерживаются здорового образы жизни, возьмут в руку гантель, а не окурок сигареты. Спорт учит быть человеком сильным, волевом. А разве это не одни из самых важных качеств для наших будущих защитников? С праздником, друзья!» — прокомментировал завершение мероприятия Андрей Иванович.
пробег соревнование ЛДПР
207 просмотров
0
Такси Омега Такси Омега
Другие новости по теме
Полумарафон Гусев-Голдап прошел почти без гусевцев – участие в нем принял только один наш земляк
Полумарафон Гусев-Голдап прошел почти без гусевцев – участие в нем принял только один наш земляк
В Гусеве прошёл легкоатлетический пробег в честь Дня защитника Отечества
В Гусеве прошёл легкоатлетический пробег в честь Дня защитника Отечества
Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в Гольдапе
Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в Гольдапе
Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»
Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико