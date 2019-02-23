Фракция ЛДПР поддержала легкоатлетический пробег, посвященный «Дню защитника отечества»

23 февраля 2019, 17:57

23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей стране праздников — день воинской славы, армии и флота, подвигов наших ветеранов.



Это праздник тех, кто мужественно и самоотверженно стоит на защите интересов Родины и народа.



23 февраля клуб любителей бега города Гусева «Бег и здоровье» при поддержки фракции ЛДПР Калининградской областной Думы и Гусевского местного отделения ЛДПР провел легкоатлетический пробег, посвященный Дню защитника отечества.



Расстояние, которое предстояло преодолеть спортсменам, составляло от 5 до 10 километров в зависимости от возрастной категории. Все в мероприятии приняло участия более 70 человек!



Медали и памятные кубки — неотъемлемая часть соревнований. Всем были вручены грамоты участников.



От партии на мероприятии присутствовали депутат Калининградской областной Думы, координатор местного отделения ЛДПР города Гусева Олейник Андрей Иванович и депутат окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» Лебедев Александр Юрьевич.



«Участием в сегодняшнем легкоатлетическом пробеге спортсмены подтвердили своё уважение к тем людям, которые неустанно стоят на страже нашего Отечества. Мне же очень приятно видеть радость в глазах детей, знать, что наши дети придерживаются здорового образы жизни, возьмут в руку гантель, а не окурок сигареты. Спорт учит быть человеком сильным, волевом. А разве это не одни из самых важных качеств для наших будущих защитников? С праздником, друзья!» — прокомментировал завершение мероприятия Андрей Иванович.

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