В бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир, посвященный Дню защитника Отечества

25 февраля 2019, 13:09

24 февраля в бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир по бильярду, посвященный Дню защитника Отечества. соревнованиях приняли участие 23 биллиардиста, в том числе 17 детей.



В младшей категории лучше всех сыграли девочки.



1 место — Самчук Елена

2 место — Коренец Елизавета

3 место — Вундер Елизавета



Бескомпромиссная борьба развернулась за кубок и медали в старшей категории. Победу в итоге одержал опыт и воля к победе.



1 место — Сементин Валерий

2 место — Коневая Валерия

3 место — Сережин Роман



Поздравляем победителей и призеров турнира. Успехов, здорвья и немного везения в этой увлекательной и, не простой игре на зеленом бильярдном сукне.

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