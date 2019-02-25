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В бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир, посвященный Дню защитника Отечества

25 февраля 2019, 13:09
В бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир, посвященный Дню защитника Отечества
24 февраля в бильярдном клубе «Пирамида» прошёл турнир по бильярду, посвященный Дню защитника Отечества. соревнованиях приняли участие 23 биллиардиста, в том числе 17 детей.

В младшей категории лучше всех сыграли девочки.

1 место — Самчук Елена
2 место — Коренец Елизавета
3 место — Вундер Елизавета

Бескомпромиссная борьба развернулась за кубок и медали в старшей категории. Победу в итоге одержал опыт и воля к победе.

1 место — Сементин Валерий
2 место — Коневая Валерия
3 место — Сережин Роман

Поздравляем победителей и призеров турнира. Успехов, здорвья и немного везения в этой увлекательной и, не простой игре на зеленом бильярдном сукне.
соревнование бильярд
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