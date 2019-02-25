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В Гусеве прошло открытое первенство по армрестлингу «Стальной хват»

25 февраля 2019, 14:26
В Гусеве прошло открытое первенство по армрестлингу «Стальной хват»
Ещё одно зрелищное спортивное мероприятие прошло в нашем городе в минувшие выходные, 24 февраля. Состоялось открытое первенство Гусевского городского округа по армрестлингу «Стальной хват». Об этом рассказали в группе Городского стадиона.

В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из 11 команд. Судил соревнования заслуженный тренер России и старший тренер сборной Калининградской области Попов Сергей Федорович. Главный секретарь — Харисов Эльвир Венерович (Спортивный судья всероссийской категории).

Победителями и призерами соревнований в 4-х весовых категориях стали:

До 70 кг
1 место — Черепков Евгений (СШСВС)
2 место — Кузин Артем (Балтийск)
3 место — Авраменко Игорь

До 80 кг
1 место — Алисултанов Эрзиман (КМРК)
2 место — Николаев Вадим (СШСВС)
3 место — Скок Олег (СШСВС)

До 90 кг
1 место — Ронкус Кирилл (БФУ)
2 место — Шнайдер Александр (КМРК)
3 место — Дьяков Игорь (СШСВС)

90+ кг
1 место — Власов Александр (БФУ)
2 место — Шуваев Кирилл (БФУ)
3 место — Павельский Атур (Калининград)

В командном зачете места распределились следующим образом:

1 место — СШСВС
2 место — БФУ
3 место — КМРК
4 место — Балтийск
5 место — Гусев
6 место — Ташкент
7 место — Озерск
8 место — Калининград
8 место — Советск
9 место — Славск
9 место — Черняховск
соревнование армрестлинг
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