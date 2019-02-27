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Информационный сайт города Гусева

12 медалей привезли наши спортсмены с областного первенства по кикбоксингу

27 февраля 2019, 12:42
12 медалей привезли наши спортсмены с областного первенства по кикбоксингу
23 и 24 февраля 2019 года в городе Калининграде прошло «Первенство Калининградской области по кикбоксингу». В проведении соревнований приняло участие более 100 бойцов со всей области.

Город Гусев представляли спортсмены спортивной школы под руководством тренеров Анисимова Михаила Николаевича и Анисимова Александра Михайловича.

По результатам выступлений в своей весовой категории первое место заняли Мирошников Сергей 2007 г. р., Гофф Артём 2007 г. р., Крескин Дмитрий 2008 г. р., Смирнов Игорь 2006 г. р.

Второе место заняли Шимко Екатерина 2007 г. р., Степанян Давид 2005 г. р., Пилипенко Андрей 2006 г. р., Плутусевичус Артём 2004 г. р.

Третье место заняли Ипполитов Александр 2009 г. р., Бунин Виталий 2007 г. р., Кучерявых Артём 2007 г. р., Кобзарь Алексей 2008 г. р.

Поздравляем наших спортсменов и тренерский состав с победой и пожелаем дальнейших успехов!
кикбоксинг соревнование
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