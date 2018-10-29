/ / / Гусевские боксёры забрали половину медалей на областном первенстве Министерства образования

Участие в соревнованиях приняли 136 юных боксеров из Гусева, Калининграда, Балтийска, Светлого, Зеленоградска, Багратионовска, Советска, Немана, Черняховска, Нестерова, Краснознаменска и даже из Москвы.
За честь нашего города выступали воспитанники мастера спорта СССР Михаила Анисимова и мастера спорта РФ Александра Анисимова. Возглавлял многочисленную судейскую бригаду главный судья соревнований Михаил Анисимов.
На торжественном открытии соревнований спортсменов и болельщиков приветствовали глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава муниципалитета — председатель Окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, директор областной КДЮСШ, мастер спорта Международного класса Эдгар Иванс, заслуженный мастер спорта РФ, неоднократный чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата Мира Алексей Шайдулин.
В этом году наш город принял турнир уже в седьмой раз. В области стало уже традицией, что в середине осени в Гусев съезжаются лучшие боксеры из числа учащихся образовательных организаций региона и на протяжении нескольких дней разыгрывают комплекты наград. Обычно в день открытия турнира присутствует ощущение праздника. Но в этом году было иначе… В связи с кровавой трагедией в Керчи, соревнования предваряла Минута молчания в память о погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском колледже. Страшное событие… Но жизнь идет своим чередом.
Отзвучал гимн Российской Федерации. Почетные гости тепло поприветствовали участников соревнований, пожелали юным боксерам хороших боев и победы сильнейшим. А тем, кого ждал проигрыш, пожелали не сдаваться, не опускать руки и продолжать работать над собой и совершенствовать свое мастерство, чтобы в следующий раз победа досталась им. Хотя…в спорте важны не одни только победы. Как сказал Алексей Шайдулин: «Такие соревнования сами по себе важны для мальчишек — начинающих спортсменов. Тут даже не победа над соперником главное. Главное — победа над собой. Понять себя, понять, что ты реально можешь. Выйти в ринг, почувствовать этот адреналин! Оценить противника, даже понять, что сейчас можешь проиграть и все равно сделать усилие над собой и выйти в ринг. И биться. Биться до конца — вот это важно! Вот из таких парней, которые это поняли, впоследствии и получаются настоящие боксеры».
Кстати, именно таким двум боксерам на торжественном открытии турнира Александр Китаев вручил удостоверения кандидатов в мастера спорта РФ. Не так давно наши земляки Данил Спехов и Владимир Петрухин выполнили этот спортивный норматив и вот теперь, в присутствии тренеров, судей, других спортсменов и болельщиков парни получили заветные книжечки.
Турнир продолжался три дня. В первый день соревнований боксеры отыграли предварительные бои, полуфиналы — во второй, а судьба турнирного «золота» решалась в заключительный день Первенства. И конечно, этот день стал самым напряженным: победу оспаривали 38 пар боксеров!
Ровно в 11.00 комментатор соревнований — судья Всероссийской категории Анатолий Люлюкин пригласил в ринг первую пару боксеров. И снова пошла спортивная работа. Начинали последний турнирный день представительницы прекрасного пола. Однако, борьба за турнирное золото и здесь велась жесткая и упорная. Одна пара, по мнению искушенных болельщиков, провела бой «на хорошем мальчишеском уровне». К сожалению, наша землячка Виктория Крескина заняла только второе место ввиду явного преимущества спортсменки из Балтийска. В другом бою, ввиду неявки соперницы, победа осталась за представительницей Гусева Екатериной Шимко.
Затем начали отыгрывать свои финалы парни. Мальчишки бились изо всех сил, стараясь одержать победу. И тут роль играло все: и уровень физической подготовки, и мастерство, полученное на тренировках, и умение собраться перед боем, и способность просчитывать соперника.
Основные и боковые судьи на местах. Комментатор приглашает очередную пару боксеров. Спортсмены поднимаются в ринг. Занимают свои места секунданты. Рефери проверяет общую готовность к бою. Звучит гонг, и боксеры начинают бой.
…Вот обострилось внимание всех присутствующих в зале гусевцев: в синем углу ринга наш юный земляк Артем Гофф. Его соперник выше почти на целую голову. И руки значительно длиннее — может успешно работать, не подпуская к себе. Видно, что Артем уже отметил эти особенности своего соперника, и теперь думает, как выиграть бой. Несмотря на довольно юный возраст, гусевец опытный боец. Этот бой Артем начинает неспеша. Держится на расстоянии, прикидывает, присматривается, позволяет сопернику начинать самому проверяет. Но и соперник не лыком шит. Осторожничает и на рожон не лезет, понимает, что этот невысокий крепыш не так прост. На секунду Артем открывается, и соперник тут же наносит удар. Однако в последний момент гусевец уходит из-под руки оппонента и проводит успешную молниеносную контратаку, зарабатывая очки. Снова ждет, снова провоцирует, «дергает» и вдруг резко переходит в наступление. Оглушительно вопя, поддерживают Артема его товарищи по команде. За судейским столом внимательно наблюдают за своим подопечным Анисимовы. А возле ринга болеют за сына родители. Его мама миниатюрная блондинка снимает видео. «Для Артема это важно. Я всегда так нервничаю, когда он выходит в ринг. Но держу себя в руках — сын просто „горит“ боксом. Самое важное для него это тренировки. Он старается и я рада, что у него получается», — поделилась мама юного боксера с нами после завершения боя, в котором он завоевал «золото». Кстати, кубок в номинации «Юное дарование» тоже достался Артему.
«Разбавив» вереницу младших товарищей, в ринг вышли более старшие парни. Против гусевского боксера Артема Дементьева за победу в Первенстве бился спортсмен из Балтийска (которому было необходимо приехать домой пораньше, в связи с чем судейская бригада и передвинула этот поединок). Это был отличный бой, бой за «золото»! Здесь зрители могли насладиться настоящим «уровневым» мастерством спортсменов, оценить хитроумные тактические ловушки и силу сокрушительных ударов. После финального гонга, благодарные зрители наградили боксеров заслуженными аплодисментами. Хорош был балтиец, но победа по праву досталась Артему Дементьеву.
А чуть позже уже сам Артем выступал в роли секунданта, когда в красном углу ринга появился его младший брат Игорь Дементьев. И временами казалось, что будучи за пределами ринга, наблюдая за боем младшего, Артем был еще более напряжен, чем во время собственного поединка.
«К нему, Игорь! К нему! Не отпускай его! Вот так, хорошо. И еще! Сразу еще туда! Туда же, сразу! Вот так… Ушел, ушел! Подними ручки! Левую кинь! И еще! Вот!» — подсказывал Дементьев-старший. А младший шел вперед, как танк. И этот бой закончился победой Дементьева — только на этот раз Игоря.
А в ринге уже другая пара боксеров. «Дистанцию держи! Дистанцию! Не садись, не садись — встречай его. Встретил и докинул ему сразу. Сразу, ну! Не лезь под него — кидай прямую руку. Вот хорошо… Не отпускай его от себя! Надо догнать, Никита! Надо обязательно его догнать. Десять секунд. Десять. Ну, концовочку! Молодец», — гудит басом черняховский тренер из «красного угла», легко перекрывая гусевских мальчишек из команды «синих», поддерживающих своего товарища по команде срывающимся фальцетом… Финальный гонг. Комментатор соревнований озвучивает решение судей. В этом бою победу одержал спортсмен из Черняховска. Гусевец Владислав Кузьмин стал вторым.
Показали себя и новоиспеченные кандидаты в мастера спорта: оба парня одержали победы в своих финальных поединках. Хотя бои эти оказались очень разными. Данил Спехов одержал победу с трудом, проведя очень тяжелый бой со спортсменом из Черняховска. Возможно, причиной этого стало то, что к соревнованиям нашему земляку пришлось сгонять вес. А вот Владимир Петрухин одержал победу над своим соперником из Калининграда уже в первом же раунде. Натиск гусевского боксера был так силен, что его явное преимущество ни у кого не оставило сомнений. Бой был остановлен ввиду отказа секунданта калининградца. И кубок в номинации «Лучший боксер турнира» был присужден Владимиру Петрухину. Таким образом, еще две «золотые» медали оказались в копилке гусевской команды.
Также «золотые» медали завоевали: Сергей Мирошников, Максим Запорожец, Даниил Романенков, Давид Степанян, Дмитрий Агафонов (ввиду неявки соперника), Александр Родионов. Обладателями «серебра» также стали: Анастасия Плохотникова, Виталий Бунин, Виктор Плохотников, Зулкаид Шабанов. По итогам турнира в общекомандном зачете победный кубок достался гусевской команде. Лучшим тренером был признан Александр Анисимов.
За финансовую помощь в организации и проведении первенства гусевские боксеры выражают благодарность Валдасу Целменьшу и Александру Москаленко.
Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с новыми наградами!
Лиана Петрова «За доблестный труд»
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