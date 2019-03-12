Гусевские баскетболисты вышли в полуфинал областного чемпионата

12 марта 2019, 15:49

10 февраля в городе Калининграде на спортивной площадке БФУ Имени И. Канта прошли матчи ¼ финала Чемпионата Калининградской области по баскетболу среди клубных команд. Наша Гусевская команда «Эдиль» под руководством Стролиса Ю.А. встречалась с командой «Кёнигбаскет» из города Калининграда, одержав уверенную победу со счетом 120:84. Счет по четвертям (26:21, 30:30, 29:21, 35:12).



Самым результативным игроком матча стал центровой команды «Эдиль» Косулин Иван, который набрал 41 очко.



В полуфинале Чемпионата Калининградской области по баскетболу среди клубных команд наши ребята сыграют с командой «Дюна» городе Зеленоградске. Вторую полуфинальную пару составили: «Балтийские рыцари» г. Калининград — СК «Море СЗФО» г. Балтийск.



Поздравляем нашу команду с победой, и желаем дальнейших спортивных успехов.

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