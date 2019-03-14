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Конькобежцы из Гусева квалифицировались на финал юниорского кубка Европы

14 марта 2019, 16:42
Конькобежцы из Гусева квалифицировались на финал юниорского кубка Европы
Впервые в истории шорт-трека Калининградской области атлеты региональной спортивной школы по зимним видам спорта представят область и всю страну на финальном этапе континентального первенства.

Соревнования с участием более полусотни сильнейших конькобежцев Европы не старше 17 лет пройдут в Германии уже на следующей неделе.

Для выступления в числе лучших требовалось занять в своих категориях места не ниже восьмого по итогам выступления на трёх этапах в Чехии, Хорватии и Латвии. Необходимый результат для отечественного и регионального шорт-трека обеспечили Варвара Митрофанова, Виталий Карпов и Илья Толпыго, набрав необходимые квалификационные баллы.

Подопечные Артура Сенчука заняли в этой таблице девятое, седьмое и третье место — Варвара Митрофанова и Виталий Карпов отличились среди 45 и 34 сверстников не старше 15 лет (женская и мужская категории класса «Junior C»), а Илья Толпыго поделил третье место из 43 возможных среди оппонентов не старше 13 лет (класс «Junior D»).

Им удалось суммировать 5 120, 8 тысяч и 10 тыс. очков соответственно, причём Варвара получила путёвку в Росток благодаря переуступке права от соотечественницы из Санкт-Петербурга.

Напомним, что шорт-трек стал активно развиваться в Калининградской области шесть лет назад. На данный момент насчитывает 105 воспитанников при трёх наставниках в двух отделениях региональной спортивной школы по зимним видам спорта. Развивается на базе спорткомплекса областной дирекции спортсооружений в Калининграде и в гусевском физкультурно-оздоровительном комплексе.

Именно в Гусеве регион впервые принял соревнования национального и международного уровня — в январе 2018 года там прошёл этап всероссийской спартакиады молодёжи, а в январе 2019 это был уже один из стартов серии «Baltic EVO Cup».
соревнование шорт-трек
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