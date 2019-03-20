/ / / Гусевские конькобежцы отправились на финал юниорского кубка Европы

20 марта 2019, 17:59

Екатерина Говорова, Андрей Долгий «ГТРК «Калининград»

Гусевские спортсмены по шорт-треку впервые представят область и всю страну на финальном этапе континентального первенства. Сегодня ребята отправились в Германию, где будут бороться за медали в финале Кубка Европы среди юниоров. Первые подарки спортсмены получили прямо перед поездкой.Один из самых динамичных и зрелищных, а в регионе самых молодых видов спорта. Первая тренировка по шорт-треку прошла в области всего 6 лет назад. За это время удалось вырастить своих звезды. Которые сейчас представляют на международных соревнованиях не только область, а всю страну. Сразу после встречи в областной Думе Илья Толпыго, Варвара Митрофанова, Виталий Карпов едут на финал Кубка Европы среди юниоров.Столица шорт-трека области — Гусев. Идеально гладкий Лед, профессиональное оборудование. Приём на высоком уровне уже успели прочувствовать участники российских и международных соревнований, которые проходили на нашей площадке. Восток области принял престижные международные старты, куда приезжали атлеты из 5 стран, включая Россию.Ещё одно удивление и гордость нашего «незимнего» региона кёрлинг. Наши спортсменки стали бронзовыми призёрами Чемпионата мира!В этом году в Калининграде появилась специализированная арена для кёрлинга. А финал Кубка Европы по шорт-треку среди юниоров завершится в конце недели. Держим кулаки за наших ребят. Тем более что регион ведёт переговоры с федерацией, чтобы перевести эти соревнования в Калининградскую область.