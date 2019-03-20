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Гусевские конькобежцы отправились на финал юниорского кубка Европы

20 марта 2019, 17:59
Гусевские спортсмены по шорт-треку впервые представят область и всю страну на финальном этапе континентального первенства. Сегодня ребята отправились в Германию, где будут бороться за медали в финале Кубка Европы среди юниоров. Первые подарки спортсмены получили прямо перед поездкой.

Один из самых динамичных и зрелищных, а в регионе самых молодых видов спорта. Первая тренировка по шорт-треку прошла в области всего 6 лет назад. За это время удалось вырастить своих звезды. Которые сейчас представляют на международных соревнованиях не только область, а всю страну. Сразу после встречи в областной Думе Илья Толпыго, Варвара Митрофанова, Виталий Карпов едут на финал Кубка Европы среди юниоров.

Илья Толпыго, финалист кубка Европы по шорт-треку:
— Я еду вровень с итальянцами и все, дальше нет соперников по времени. Один итальянец меня обгоняет пока что, но посмотрим на соревнованиях.

Столица шорт-трека области — Гусев. Идеально гладкий Лед, профессиональное оборудование. Приём на высоком уровне уже успели прочувствовать участники российских и международных соревнований, которые проходили на нашей площадке. Восток области принял престижные международные старты, куда приезжали атлеты из 5 стран, включая Россию.

Марина Оргеева, председатель Калининградской областной думы:
— В бюджет, который был принят в конце прошлого года, заложены большие денежные средства, которые позволяют содержать и детские спортивные школы, вопросы социальные, здорового образа жизни, развитие детского спорта, массового спорта, подготовки чемпионов это в приоритете всегда было и оно останется.

Наталья Ищенко, министр спорта Калининградской области:
— В Калининграде тоже проводится много соревнований, в прошлом году это был финал зимней спартакиады, в этом международный турнир EVO-cup мы работаем над тем, чтобы как можно больше соревнований высокого уровня привлекать в наш регион, это даёт развитие виду спорта.

Ещё одно удивление и гордость нашего «незимнего» региона кёрлинг. Наши спортсменки стали бронзовыми призёрами Чемпионата мира!

В этом году в Калининграде появилась специализированная арена для кёрлинга. А финал Кубка Европы по шорт-треку среди юниоров завершится в конце недели. Держим кулаки за наших ребят. Тем более что регион ведёт переговоры с федерацией, чтобы перевести эти соревнования в Калининградскую область.

Екатерина Говорова, Андрей Долгий «ГТРК «Калининград»
шорт-трек соревнование
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