В минувшую субботу в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева прошли соревнования по плаванию среди работников муниципальных предприятий.
Итоги соревнований в командном зачёте:
1 место — Администрация МО «Гусевский городской округ»
2 место — ВЧ 87832
3 место — «Интердизайн»
В личном зачёте:
1 место — Владислав Кисиленко с результатом 0,25 мин.
2 место — Иван Юров с результатом 0, 31 мин.
3 место — Никита Приходько с результатом 0, 43 мин.
В Гусеве прошли соревнования по плаванию среди работников муниципальных предприятий
18 марта 2019, 16:26
соревнование плаванье
434 просмотра
Другие новости по теме