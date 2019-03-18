В Гусеве прошли соревнования по плаванию среди работников муниципальных предприятий

18 марта 2019, 16:26

В минувшую субботу в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева прошли соревнования по плаванию среди работников муниципальных предприятий.



Итоги соревнований в командном зачёте:

1 место — Администрация МО «Гусевский городской округ»

2 место — ВЧ 87832

3 место — «Интердизайн»



В личном зачёте:

1 место — Владислав Кисиленко с результатом 0,25 мин.

2 место — Иван Юров с результатом 0, 31 мин.

3 место — Никита Приходько с результатом 0, 43 мин.

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