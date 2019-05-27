В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню города

27 мая 2019, 12:02

23 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоялись соревнования по плаванию, посвященные Дню города. В соревнованиях принимали участие юные пловцы из 7 команд: Гурьевск, Светлогорск, Пионерский, Гусев и три команды из Зеленоградска (Viva-kids, МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь», ИП Охулкова В.В.).



Юные пловцы стартовали на 50 метров вольным стилем, на спине, брасс и эстафета 8×25 м. вольный стилем в двух возрастных категориях 2011 года рождения и 2010 года рождения.



Было разыграно 36 медалей и 3 кубка. На торжественное открытие парада поприветствовать и пожелать честной борьбы на голубых дорожках пришли ведущий специалист по спорту Гусевского городского округа Сергей Гулаков и директор спортивной школы города Гусева Игорь Хон.



По результатам наши юные пловцы, которые тренируются у Юрия Евдокимова, Галины Петровой и Елены Стребковой, завоевали 15 медалей и с большим отрывом заняли 1 место в эстафете.



1 место заняли: Владислав Голощапов 2011 г. р. на дистанциях 50 м. в/с и брасс, Круглов Егор 2011 г. р. на дистанциях 50 м. н/сп, Сергей Болгов 2010 г. р. на дистанциях 50 м. н/сп и брасс, Екатерина Павлюк 2011 г. р. на дистанции 50 м. брасс.



2 место заняли: Богдана Яцкив 2010 г. р. на дистанции 50 м в/с., Андрей Болгов 2011 г. р. и Илья Москаленко 2010 г. р. на дистанции 50 м брасс.



3 место заняли: Светлана Белова 2011 г. р. на дистанциях 50 м в/с и н/сп., Андрей Болгов 2011 г. р. на дистанции 50 м в/с., Полина Шевченко 2010 г. р. и Илья Москаленко 2010 г. р. на дистанции 50 м н/сп., Артем Левашов 2011 г. р. на дистанции 50 м брасс.



Состав нашей команды в эстафете: Владислав Голощапов, Андрей Болгов, Екатерина Павлюк, Светлана Белова, Владислав Федин, Сергей Болгов, Богдана Яцкив и Виктория Бармина.



Поздравляем команду по плаванию спортивной школы города Гусева и тренерский состав с победой!

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