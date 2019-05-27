Эдиль Эдиль
/ / / В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню города
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню города

27 мая 2019, 12:02
В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню города
23 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоялись соревнования по плаванию, посвященные Дню города. В соревнованиях принимали участие юные пловцы из 7 команд: Гурьевск, Светлогорск, Пионерский, Гусев и три команды из Зеленоградска (Viva-kids, МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь», ИП Охулкова В.В.).

Юные пловцы стартовали на 50 метров вольным стилем, на спине, брасс и эстафета 8×25 м. вольный стилем в двух возрастных категориях 2011 года рождения и 2010 года рождения.

Было разыграно 36 медалей и 3 кубка. На торжественное открытие парада поприветствовать и пожелать честной борьбы на голубых дорожках пришли ведущий специалист по спорту Гусевского городского округа Сергей Гулаков и директор спортивной школы города Гусева Игорь Хон.

По результатам наши юные пловцы, которые тренируются у Юрия Евдокимова, Галины Петровой и Елены Стребковой, завоевали 15 медалей и с большим отрывом заняли 1 место в эстафете.

1 место заняли: Владислав Голощапов 2011 г. р. на дистанциях 50 м. в/с и брасс, Круглов Егор 2011 г. р. на дистанциях 50 м. н/сп, Сергей Болгов 2010 г. р. на дистанциях 50 м. н/сп и брасс, Екатерина Павлюк 2011 г. р. на дистанции 50 м. брасс.

2 место заняли: Богдана Яцкив 2010 г. р. на дистанции 50 м в/с., Андрей Болгов 2011 г. р. и Илья Москаленко 2010 г. р. на дистанции 50 м брасс.

3 место заняли: Светлана Белова 2011 г. р. на дистанциях 50 м в/с и н/сп., Андрей Болгов 2011 г. р. на дистанции 50 м в/с., Полина Шевченко 2010 г. р. и Илья Москаленко 2010 г. р. на дистанции 50 м н/сп., Артем Левашов 2011 г. р. на дистанции 50 м брасс.

Состав нашей команды в эстафете: Владислав Голощапов, Андрей Болгов, Екатерина Павлюк, Светлана Белова, Владислав Федин, Сергей Болгов, Богдана Яцкив и Виктория Бармина.

Поздравляем команду по плаванию спортивной школы города Гусева и тренерский состав с победой!
плаванье соревнование
153 просмотра
0 голосов
Другие новости по теме
Гусевские пловцы привезли 8 медалей с областных соревнований в Светлогорске
Гусевские пловцы привезли 8 медалей с областных соревнований в Светлогорске
6 призовых мест взяли Гусевские пловцы на соревнованиях в Зеленоградске
6 призовых мест взяли Гусевские пловцы на соревнованиях в Зеленоградске
В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвящённые Дню города
В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвящённые Дню города
Ноябрь месяц для отделения плавания Гусевской ДЮСШ выдался результативным
Ноябрь месяц для отделения плавания Гусевской ДЮСШ выдался результативным

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»