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Сегодня в гусевском ФОКе прошли игры в рамках областного чемпионата по баскетболу

24 марта 2019, 21:24
Сегодня в гусевском ФОКе прошли игры в рамках областного чемпионата по баскетболу
Полуфинальные игры в рамках чемпионата Калининградской области по баскетболу среди клубных команд состоялись сегодня в гусевском ФОКе. Об этом рассказалив пресс-службе администрации округа.

В 1 игре встретились Балтийский СК «Море» и команда БФУ им. Канта «Балтийские рыцари». В упорной борьбе победу одержали «рыцари».

Во втором матче играли гусевский «Эдиль» и зеленоградская «Дюна». В равной борьбе наши ребята уступили Зеленоградску.

Перед матчем глава местной администрации, Александр Китаев поздравил тренера нашей команды- Юрия Стролиса, который внёс большой вклад в развитие баскетбола, с 70-летним юбилеем. Наши баскетболисты подарили Александру Китаеву комплект баскетбольной формы.

Следующая встреча состоится 31 марта в Калининграде, где «Эдиль» и «Море» сыграют за 3 место.

Во время перерыва проводился конкурс болельщиков, спонсором которого был " Люменфильм«. Приз, 2 билета в кино, получил Эрик Алтынбаев.
баскетбол соревнование
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