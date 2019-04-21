/ / / Гусевские спортсмены приняли участие в празднике бега в Варшаве

21 апреля 2019, 00:58

Владимир Орешко

14 апреля в Варшаве 20 тысяч любителей спорта приняли участие в празднике бега «ORLEN Warsaw Marathon». Это один из самых массовых весенних польских забегов, который проходит по живописным улицам города. В нём принимают участие гости со всей Польши, Европы и мира.Место старта спортсменов — Национальный стадион, который построили под чемпионат Европы по футболу 2012.Варшава — столица Польши, архитектура которой отражает долгую и сложную историю города. Здесь можно увидеть готические церкви и неоклассические дворцы, типовые дома советского периода и современные небоскребы. В центре Старого города, практически полностью разрушенного во время Второй мировой войны и восстановленного в послевоенные годы, расположена Рыночная площадь. В центре площади установлен памятник Варшавской сирене — символу города.Наши легкоатлеты Екатерина Князева, Михаил Василенко и Владимир Орешко приняли участие в этом престижном празднике бега.Атмосфера праздника, общение с коллегами по спорту, памятные футболки, медали и просто полученное удовольствие от бега придаёт ещё больше сил для занятий здоровым образом жизни.