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Информационный сайт города Гусева

Гусевские спортсмены приняли участие в празднике бега в Варшаве

21 апреля 2019, 00:58
Гусевские спортсмены приняли участие в празднике бега в Варшаве
14 апреля в Варшаве 20 тысяч любителей спорта приняли участие в празднике бега «ORLEN Warsaw Marathon». Это один из самых массовых весенних польских забегов, который проходит по живописным улицам города. В нём принимают участие гости со всей Польши, Европы и мира.

Место старта спортсменов — Национальный стадион, который построили под чемпионат Европы по футболу 2012.

Варшава — столица Польши, архитектура которой отражает долгую и сложную историю города. Здесь можно увидеть готические церкви и неоклассические дворцы, типовые дома советского периода и современные небоскребы. В центре Старого города, практически полностью разрушенного во время Второй мировой войны и восстановленного в послевоенные годы, расположена Рыночная площадь. В центре площади установлен памятник Варшавской сирене — символу города.

Наши легкоатлеты Екатерина Князева, Михаил Василенко и Владимир Орешко приняли участие в этом престижном празднике бега.

Атмосфера праздника, общение с коллегами по спорту, памятные футболки, медали и просто полученное удовольствие от бега придаёт ещё больше сил для занятий здоровым образом жизни.

Владимир Орешко
Польша бег забег
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# 1123
Спортсмен (ка) под номером 1141 крайний слева много пробежал? Или в режиме экскурсии по городу, о чем нам так подробно написали в начале статьи? 
Сегодня, 07:10   ЦитироватьОтветить
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