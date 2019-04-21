/ / / Гусевские спортсмены приняли участие в празднике бега в Варшаве

Место старта спортсменов — Национальный стадион, который построили под чемпионат Европы по футболу 2012.
Варшава — столица Польши, архитектура которой отражает долгую и сложную историю города. Здесь можно увидеть готические церкви и неоклассические дворцы, типовые дома советского периода и современные небоскребы. В центре Старого города, практически полностью разрушенного во время Второй мировой войны и восстановленного в послевоенные годы, расположена Рыночная площадь. В центре площади установлен памятник Варшавской сирене — символу города.
Наши легкоатлеты Екатерина Князева, Михаил Василенко и Владимир Орешко приняли участие в этом престижном празднике бега.
Атмосфера праздника, общение с коллегами по спорту, памятные футболки, медали и просто полученное удовольствие от бега придаёт ещё больше сил для занятий здоровым образом жизни.
Владимир Орешко