23 апреля 2019, 20:39

Калининградские шорт-трекисты перешли на новый уровень — стали Кандидатами в мастера спорта. Сейчас ребятам 13-14 лет. В минувшем сезоне многие конькобежцы обновили собственные рекорды и добились высоких результатов на всероссийском и международном уровне.Калининградские конькобежцы приступают к новому тренировочному циклу. Виталий Карпов уверенно выступает на коротких дистанциях.Длинные забеги — конёк Кристины Кузнецовой. Спортсменка грамотно распределяет силы и вовремя ускоряется на финише.На Всероссийских соревнованиях «Сочинский олимп» в Саранске Кристина завоевала две серебряные медали. Удостоверение «Кандидата в мастера спорта» девушка получает из рук лётчика-аса Героя России Павла Кретова.Областная Дума особо отметила работу наставника конькобежцев. Под руководством Артура Сенчука Илья Толпыго победил на Чемпионате Европы в Германии.Новый тренировочный цикл обещает быть напряжённым. В этом году молодые шорт-трекисты из Калининградской области будут совершенствовать своё мастерство на спортивных сборах в Польше и Белоруссии.