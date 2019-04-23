Калининградские конькобежцы приступают к новому тренировочному циклу. Виталий Карпов уверенно выступает на коротких дистанциях.
Виталий Карпов, конькобежец:
— Больше на выносливость мне надо подтянуть, потому что не хватает на полторашке до конца.
Длинные забеги — конёк Кристины Кузнецовой. Спортсменка грамотно распределяет силы и вовремя ускоряется на финише.
Кристина Кузнецова, конькобежец:
— Нужно быть достаточно спокойным, чтобы пробежать эти дистанции. Сильно волноваться не стоит.
На Всероссийских соревнованиях «Сочинский олимп» в Саранске Кристина завоевала две серебряные медали. Удостоверение «Кандидата в мастера спорта» девушка получает из рук лётчика-аса Героя России Павла Кретова.
Павел Кретов, герой России. заместитель председателя Калининградской областной думы:
— Когда видишь, какие они ловкие и как управляются этими большими коньками, и на каких скоростях перемещаются — немного завидуешь, самому хочется встать на коньки.
Областная Дума особо отметила работу наставника конькобежцев. Под руководством Артура Сенчука Илья Толпыго победил на Чемпионате Европы в Германии.
Марина Толпыго, президент федерации конькобежного спорта Калининградской области:
— Растут результаты. Мы надеемся, что наши спортсмены когда-нибудь смогут представлять Россию на олимпиаде.
Новый тренировочный цикл обещает быть напряжённым. В этом году молодые шорт-трекисты из Калининградской области будут совершенствовать своё мастерство на спортивных сборах в Польше и Белоруссии.
Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»