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Гусевские команды заняли призовые места в соревнованиях на водной дистанции на Анграпе

26 апреля 2019, 13:53
Гусевские команды заняли призовые места в соревнованиях на водной дистанции на Анграпе
В минувшую субботу — 19.04.2019 года на реке Анграпа у посёлка «Веселовка» состоялся чемпионат по спортивному туризму, организованный Федерацией спортивного туризма Калининградской области.

Впервые активное участие в соревнованиях в водной дистанции приняли команды из нашего города: 2 команды МОУ «СОШ № 5» (9 подростков и родители), и команда МАУ ДО «ДЮЦ» (7 подростков 2003–2007 годов рождения, а также их родители).

Участникам не просто предстояло познакомиться с устройством катамарана, сформировать сплоченные команды, но и спуститься на воду, выполнить определенные совместные действия на различных этапах соревнования. И, каково же было наше удивление, когда ученики МОУ «СОШ № 5» Шишелова С.,Шишелов Е. завоевали III место в смешанной двойке; команда МАУ ДО «ДЮЦ» Андрус М., Ильин Н., Болдырева А. и Могилевский Л.В. в четверке катамарана завоевали II место. Еще более высокий результат — I место — достигли в четверке катамарана команда из МОУ «СОШ № 5» Горло В., Иванин Е.

Победители соревнований были награждены почетными грамотами и медалями. А все участники чемпионата получили большой заряд бодрости, оптимизма, познакомились с представителями других команд, ну и конечно, кушали вкусный плов и сладости, приготовленные их сопровождающими.

Поздравляем команду с отличным результатом и желаем дальнейших успехов! Огромные слова благодарности педагогу дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Наумову В.С. за подготовку команд и энтузиазм!

Детско-юношеский центр
соревнование Анграпа ДЮЦ
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Д
# 1ДепУР
Организация ужасная - детей увезли в 09:00. По приезду на место они неприкаянные шорохались по берегу до 16:00 - пока взрослые не наплавались. Почему-то приоритет был именно такой - на детей всем было наплевать. Но даже в 16:00 дети совершили по одному проплыву, после чего опять шорохались до 19:00 на берегу, в то время как взрослые плавали. Такого я не видел давно, но главное же написать хвалебную статью, не обращая внимания на реальность.
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