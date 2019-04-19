/ / / Гусевские команды заняли призовые места в соревнованиях на водной дистанции на Анграпе

Впервые активное участие в соревнованиях в водной дистанции приняли команды из нашего города: 2 команды МОУ «СОШ № 5» (9 подростков и родители), и команда МАУ ДО «ДЮЦ» (7 подростков 2003–2007 годов рождения, а также их родители).
Участникам не просто предстояло познакомиться с устройством катамарана, сформировать сплоченные команды, но и спуститься на воду, выполнить определенные совместные действия на различных этапах соревнования. И, каково же было наше удивление, когда ученики МОУ «СОШ № 5» Шишелова С.,Шишелов Е. завоевали III место в смешанной двойке; команда МАУ ДО «ДЮЦ» Андрус М., Ильин Н., Болдырева А. и Могилевский Л.В. в четверке катамарана завоевали II место. Еще более высокий результат — I место — достигли в четверке катамарана команда из МОУ «СОШ № 5» Горло В., Иванин Е.
Победители соревнований были награждены почетными грамотами и медалями. А все участники чемпионата получили большой заряд бодрости, оптимизма, познакомились с представителями других команд, ну и конечно, кушали вкусный плов и сладости, приготовленные их сопровождающими.
Поздравляем команду с отличным результатом и желаем дальнейших успехов! Огромные слова благодарности педагогу дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ Наумову В.С. за подготовку команд и энтузиазм!
Детско-юношеский центр