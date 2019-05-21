Гусевские пловцы привезли 31 медаль с «Кубока малых городов Янтарного края»

21 мая 2019, 10:48

17 мая в Зеленоградске прошел 4 этап соревнований по плаванию «Кубок малых городов Янтарного края 2018–2019 гг.», где старт приняли более 200 пловцов из разных городов нашей области: Гурьевск, Советск, Балтийск, Зеленоградск, Пионерск, Гусев, Светлогорск.



Город Гусев представляли пловцы спортивной школы в количестве 25 человек под руководством тренера Елены Стребковой.



На параде открытия поприветствовали спортсменов Заслуженные Мастера Спорта, призеры Олимпийских игр, Чемпионы Мира и Европы по различным видам спорта. Также поддержать наших участников пришли спортсмены акробатического рок-н-ролла, исполнив танцы с элементами акробатики.



На 4 этапе была представлена дистанция 400 м вольный стиль и эстафета 4×50 м вольный стиль.



На 400 м в/с Александр Токарев с результатом 5.34,80 занял 2 место. Никита Голощапов с результатом 5.36,29 уступил 3 месту всего 6 десятых.



По итогам всех этапов наши пловцы завоевали 31 медаль и заняли 4 место.



Итог за все этапы: Дарья Имховик 2006 г. р. в своей возрастной категории стала 8 из 36 участников.



Никита Голощапов 2008 г. р. в своей возрастной категории стал первым, Александр Токарев 2008 г. р. занял 4 место и Иван Крючков 2009 г. р. занял 8 место из 82 участников.



Поздравляем наших пловцов с победой и пожелаем им дальнейших спортивных успехов.

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