Гусевские пловцы привезли 8 медалей с областных соревнований в Светлогорске

14 мая 2019, 11:32

В минувшее воскресенье прошли соревнования по плаванию в Светлогорске на Кубок главы администрации МО «Светлогорский городской округ», где старт приняли 250 пловцов из разных городов нашей области. Город Гусев представляли 24 воспитанника Спортивной школы трех возрастных категорий: 2010–2011 гг. р., 2008–2009 гг. р. и 2006–2007 гг. р., которые тренируются у Елены Стребковой, Юрия Евдокимова и Галины Петровой.



Пловцы соревновались на дистанциях 50 метров на спине, брасс и вольный стиль в пяти возрастных категориях. По итогам соревнований наши ребята завоевали 8 медалей.



Три 1-х места на всех дистанциях завоевал Никита Голощапов 2008 г. р. и 1 место занял Сергей Болгов 2010 г. р. на дистанции 50 м брасс.



Два 2-х места на дистанциях 50 м брасс и вольный стиль заняла Дарья Имховик 2006 г. р.



3 место заняли Владислав Голощапов 2011 г. р. на дистанции 50 м брасс и Александр Токарев 2008 г. р. на дистанции 50 м вольный стиль.



В соревнованиях такого уровня впервые выехали наши маленькие пловцы и выполнили юношеские разряды.



Поздравляем наших спортсменов и тренерский состав с победой и пожелаем дальнейших спортивных успехов.

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