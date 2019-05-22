Гусевские легкоатлеты показали хорошие результаты на соревнованиях в Светлогорске

22 мая 2019, 11:44

18 мая 2019 года в городе Светлогорск состоялся традиционный легкоатлетический пробег, посвященный памяти заслуженного тренера России В. А. Андреева.



В пробеге принимали участие 250 спортсменов с различных городов области. Город Гусев представляли спортсмены спортивной школы под руководством тренера Александра Лукьянова.



Первое место в беге по шоссе на 5 км. заняла учащаяся школы № 3 Александра Степанайтите, а также стала бронзовым призёром в первенстве с результатом 18 мин.51.0 сек.



Анна Романчук (школа№ 1) на этой же дистанции заняла второе место с результатом 19 мин.36.0 сек. и стала пятой в абсолютном первенстве.



Мальчики в подгруппе до 18 лет также бежали 5 км. Константин Башара (школа № 1) занял первое место с великолепным временем 17 мин.09.0 сек., далеко убежав от своих сверстников, и занял четвертое место в областном первенстве.



Даниил Гребнёвас (школа № 1), хоть ему всего 12 лет, но он сумел занять второе место с результатом 12 мин.24.0 сек., что является отличным временем для данного возраста.



Поздравляем наших спортсменов и тренерский состав с победой !

108 просмотров