На городском стадионе прошли игры в рамках Чемпионата и Первенства области по футболу

27 мая 2019, 11:19

25 мая на гусевском стадионе встретились команды из Гусева и Калининграда в рамках Чемпионата и Первенства Калининградской области по футболу.



По итогам игр среди взрослых ФК «Гусев» — «Калининград-2018» сыграли со счетом 1:1 (гол забил Сергей Спицын). Наши юноши одержали победу со счетом 2:0.



На данный момент в турнирной таблице наша взрослая команда занимает 8 место, юноши 6.

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