В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвящённые Дню города

29 мая 2018, 16:16

27 мая в ФОКе города Гусева прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню города. В соревнованиях приняли участие учащиеся отделения плавания МАУ «Спортивной школы города Гусева», занимающиеся у тренеров Стребковой Елены Леонидовны, Петровой Галины Андреевны и Евдокимова Юрия Васильевича. Всего 67 человек.



Пловцы боролись на дистанциях 25 м. вольным стилем (на ногах с доской), 50 м. 100 м. 200 м. комплексное плавание.



I — место заняли: Белова Марина, Васильев Денис, Радул Яна, Чухлеб Константин, Чернова Елизавета, Токарев Александр, Имховик Дарья и Пыль Антон.



II — место заняли: Сараева София, Якунин Тимофей, Белова Светлана, Болгов Сергей, Тимошина Анна, Голощапов Никита и Щетенко Евгений.



III — место заняли: Годабрелидзе Анастасия, Ган Антон, Коробова Дана, Голощапов Владислав, Бредихина Варвара, Крючков Иван и Лысюк Кирилл.



Призеры соревнований были награждены медалями соответствующих степеней. Все пловцы награждены медали и грамотами за участие в соревнованиях и получили поощрительные призы.



Спасибо родителям, за поддержку своих детей в соревнованиях, ведь для кого-то это был первый старт.

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