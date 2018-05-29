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В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвящённые Дню города

29 мая 2018, 16:16
В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвящённые Дню города
27 мая в ФОКе города Гусева прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню города. В соревнованиях приняли участие учащиеся отделения плавания МАУ «Спортивной школы города Гусева», занимающиеся у тренеров Стребковой Елены Леонидовны, Петровой Галины Андреевны и Евдокимова Юрия Васильевича. Всего 67 человек.

Пловцы боролись на дистанциях 25 м. вольным стилем (на ногах с доской), 50 м. 100 м. 200 м. комплексное плавание.

I — место заняли: Белова Марина, Васильев Денис, Радул Яна, Чухлеб Константин, Чернова Елизавета, Токарев Александр, Имховик Дарья и Пыль Антон.

II — место заняли: Сараева София, Якунин Тимофей, Белова Светлана, Болгов Сергей, Тимошина Анна, Голощапов Никита и Щетенко Евгений.

III — место заняли: Годабрелидзе Анастасия, Ган Антон, Коробова Дана, Голощапов Владислав, Бредихина Варвара, Крючков Иван и Лысюк Кирилл.

Призеры соревнований были награждены медалями соответствующих степеней. Все пловцы награждены медали и грамотами за участие в соревнованиях и получили поощрительные призы.

Спасибо родителям, за поддержку своих детей в соревнованиях, ведь для кого-то это был первый старт.
плаванье соревнование ФОК Спортивная школа города Гусева
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Молодцы ребята!!!
Вчера, 19:19   ЦитироватьОтветить0

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