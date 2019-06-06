Гусевские тренер и спортсменка удостоились благодарности от министра спорта области за хорошие результаты

6 июня 2019, 14:57

5 июня 2019 года на приеме у заместителя Председателя Правительства Калининградской области — Министра спорта Калининградской области Натальи Ищенко прошла встреча с руководителями региональных федераций, тренерами и спортсменами по тайскому боксу и каратэ киокушин.



По итогам Первенства России по тайскому боксу за результативное выступление были отмечены тренеры и спортсмены Калининградской области, в том числе Гусевская спортсменка Валерия Дайлида и тренер Руслан Дудукян.



Благодарственное письмо было вручено директору МАУ «СШ г. Гусева» Игорю Хону.



*Фото и текст пресс-службы городской администрации.

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