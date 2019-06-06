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Гусевские тренер и спортсменка удостоились благодарности от министра спорта области за хорошие результаты

6 июня 2019, 14:57
Гусевские тренер и спортсменка удостоились благодарности от министра спорта области за хорошие результаты
5 июня 2019 года на приеме у заместителя Председателя Правительства Калининградской области — Министра спорта Калининградской области Натальи Ищенко прошла встреча с руководителями региональных федераций, тренерами и спортсменами по тайскому боксу и каратэ киокушин.

По итогам Первенства России по тайскому боксу за результативное выступление были отмечены тренеры и спортсмены Калининградской области, в том числе Гусевская спортсменка Валерия Дайлида и тренер Руслан Дудукян.

Благодарственное письмо было вручено директору МАУ «СШ г. Гусева» Игорю Хону.

*Фото и текст пресс-службы городской администрации.
тайский бокс
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# 1666
молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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