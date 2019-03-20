/ / / В Гусеве вероятно появится искусственное футбольное поле

Сегодня, 20 марта, состоялась встреча заместителя председателя правительства области и министра спорта Натальи Ищенко с редакторами муниципальных газет. Началась она с экскурси на «Стадионе Калининград», возведённом к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области.
Журналистам показали помещения, задействованные при подготовке и проведении игр, рассказали об инфраструктуре спортивного объекта и его сегодняшней эксплуатации. Особая гордость сотрудников стадиона — естественный газон на футбольном поле, отвечающий самым высоким современным требованиям. Здесь уже открыла новый сезон сборная области. 30 марта «Балтика» встретится с «Химками».
Наталья Ищенко пообщалась с редакторами муниципальных газет.
На вопрос главного редактора газеты «Наша жизнь» Оксаны Тепловой о сооружении в Гвардейске физкультурно-оздоровительного комплекса, вице-премьер ответила, что строительство ФОКа есть в планах и это перспектива ближайших 4-5 лет.
Главный редактор газеты «За доблестный труд» Сергей Каюков поинтересовался, есть ли возможность улучшить условия для развития футбола в Гусеве. По информации Натальи Ищенко, в рамках федеральной программы Министерства спорта России есть возможность региону получить искусственное поле. Скорее всего, оно будет в Гусеве.
Журналисты высказали просьбу о ремонте спортивных площадок в муниципалитетах, спрашивали о занятиях для детей, пляжных видах спорта, механизмах популяризации здорового образа жизни.
Наталья Ищенко сообщила, что в этом году в каждом муниципалитете за счет средств областного бюджета и местного софинансирования будет установлена площадка для занятий воркаутом. На этих площадках также можно будет выполнить элементы комплекса ГТО.
«Основная задача, поставленная Президентом Российской Федерации в майском указе, — увеличить долю жителей Калининградской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55 процентов, — подчеркнула Наталья Ищенко. — Все наши усилия направлены на выполнение этой задачи».
Вице-премьер рассказала о пилотном проекте «Дворовый тренер», который по поручению губернатора Антона Алиханова стартует в этом году в Калининграде. Проект направлен на вовлечение граждан в спортивные мероприятия по месту жительства. На шести площадках в разных районах областного центра будут организованы систематические занятия с инструкторами по физической культуре по различным видам спорта. Занятия по расписанию будут бесплатно проводиться для всех желающих.
«Если эта программа будет востребована, то в следующем году она расширится на территории других муниципалитетов», — сказала Наталья Ищенко.
В Гусеве вероятно появится искусственное футбольное поле
20 марта 2019, 18:40
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