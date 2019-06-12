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Житель Гусева взял два первых места на Чемпионате и Первенстве СЗФО по лёгкой атлетике

12 июня 2019, 17:54
Житель Гусева взял два первых места на Чемпионате и Первенстве СЗФО по лёгкой атлетике
С 6 по 8 июня в городе Смоленске проходил Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального округа по лёгкой атлетике. В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов.

В составе сборной команды от Калининградской области выступил ученик спортивной школы города Гусева Водичев Александр, который выступал в подгруппе «старшие юниоры».

Александр выступал на двух дистанциях и везде победил с большим преимуществом.

В беге на 100 метров показал результат 11.04 сек., в беге на 200 метров показал время 21.88 сек.

Поздравляем Александра и его тренера Лукьянова А.А., с победой и пожелаем дальнейших спортивных успехов!
соревнование лёгкая атлетика Спортивная школа города Гусева
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Г
# 1Гость гость
Молодец!!!
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