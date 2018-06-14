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Гусевский бегун взял «золотую» и «серебряную» медали на соревнованиях Северо-западного округа в Смоленске

14 июня 2018, 18:08
Гусевский бегун взял «золотую» и «серебряную» медали на соревнованиях Северо-западного округа в Смоленске
6-8 июня 2018 года в городе Смоленск проходил Чемпионат и первенство Северо-западного федерального округа по легкой атлетике. В соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов из различных уголков нашей страны. Калининградскую область в составе сборной команды представлял ученик тренера МАУ «Спортивная школа города Гусева» Лукьянова А.А., Водичев Александр.

Александр в беге на 400 метров на самом финише уступил победу и занял второе место с результатом 51,54 секунды. Но в беге на 200 метров он реабилитировал себя и первым пересек финишную черту показав время 22,52 сек., далеко оставив своих соперников и занял 1 место.

Поздравляем нашего спортсмена и тренера с заслуженной победой и пожелаем дальнейших успехов!
лёгкая атлетика соревнование Спортивная школа города Гусева
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Житель
# 1Житель
Молодец весь в отца своего он тоже бегал целыми днями! Так держать!
Сегодня, 18:14   ЦитироватьОтветить3

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