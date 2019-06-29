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Кирилл Суховерша — воспитанник ФК ЦСКА

29 июня 2019, 18:30
Кирилл Суховерша — воспитанник ФК ЦСКА Чемпионат Калининградской области 2012 года. Кирилл Суховерша на воротах.
В истории Гусевского футбола 2007 год стоит особняком. Именно в это время наш футбольный клуб пробовал повторить путь соседей из Черняховска и войти в профессиональную лигу.

В играх 4-го российского дивизиона с футбольными клубами «Карелия» и «Апатит» (Кировск) ворота Гусевской команды защищал воспитанник «ЦСКА» (Москва) Кирилл Суховерша. В этих двух играх он пропустил три мяча.

Помимо футбольного клуба «Гусев» Кирилл Суховерша играл в других командах нашего края. Кроме того, в его профайле есть игры за клубы 2-го дивизиона «Якутия» (Якутск), «Мостовик» (Уссурийск), «Портовик» (Холмск) и «Шахтер» (Пешелань).

В настоящее время Кирилл Суховерша играет в одном из футбольных клубов Калининграда.

Владимир Летягин
футбол история
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