Гусевская команда заняла 6 место на областном фестивале ГТО

25 июля 2019, 13:28

24 июля 2019 года в спортивном комплексе «Юность» города Калининград состоялся второй этап летнего фестиваля ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений Калининградской области. В проведении спортивного мероприятия приняли участие 12 команд в количестве 96 человек.



Наш город представляли: Екатерина Шимко (МОУ СОШ № 5), Прохор Вологжанинов (МОУ СОШ № 1), Дмитрий Курбатов (МОУ СОШ № 5), Михаил Андрус (МОУ СОШ № 1), Артём Андрощук (МОУ СОШ № 5), София Борщевская (МОУ СОШ № 5), Виктория Крескина (МОУ СОШ № 5), Кирилл Гераничев (МОУ Калининская СОШ), Анна Пикулина (МОУ СОШ № 5).



Участники состязались в таких видах, как поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, бег 60 метров и наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.



По итогам набранных очков наша команда заняла шестое место. В личном зачете третье место заняла ученица МОУ СОШ № 5 София Борщевская.



Первое место заняла команда города Калининград.

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