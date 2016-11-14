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На базе школы №3 гусевские школьники сдавали нормы ГТО

11 декабрь 2017, 11:44
На базе школы №3 гусевские школьники сдавали нормы ГТО
Со 2 по 9 декабря 2017 года на базе МАОУ «СОШ №3» в рамках акции «ГТО-одна страна, одна команда», у ребят общеобразовательных школ МО «Гусевский городской округ» 3 возрастной ступени (11-12 лет) были приняты нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Ребята показали свои способности в прыжках в длину, сгибании и разгибании рук в упоре лежу на полу, наклон вперед из положения стоя, подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине, плавание. Это только часть положенных нормативов. Остальные виды, такие как бег на 60 метров, кросс на 3 км, метание мяча, ребята будут сдавать как только будут благоприятствовать погодные условия

Многие выполнили нормативы ну а многим еще надо поработать над собой.

Лучших результатов добились учащиеся МАОУ «СОШ №3» это Савинцева Ева, Калтаускас Даниэль, Куркина Елена, Кириллов Дмитрий.

Поздравляем ребят и их учителей физкультуры с достигнутыми успехами и надеемся , что все нормативы ВФСК ГТО будут выполнены только на золотой знак!
Теги: гто
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