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Конькобежцы из Санкт-Петербурга проводят в Гусеве сборы

25 июля 2019, 15:35
Конькобежцы из Санкт-Петербурга проводят в Гусеве сборы
С 16 июля город Гусев принимает конькобежцев из Санкт-Петербурга под руководством тренера Михаила Некрасова, сообщается в группе шорт-трека Калининградской области. Тренировки проходят на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса.

Спортсмены уже не в первый раз проводят сборы в Гусеве и, конечно, успели подстроиться под лёд и изучить город.

Желаем ребятам успешных и результативных сборов!
шорт-трек ФОК
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