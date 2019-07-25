С 16 июля город Гусев принимает конькобежцев из Санкт-Петербурга под руководством тренера Михаила Некрасова, сообщается в группе шорт-трека Калининградской области. Тренировки проходят на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса.
Спортсмены уже не в первый раз проводят сборы в Гусеве и, конечно, успели подстроиться под лёд и изучить город.
Желаем ребятам успешных и результативных сборов!
Конькобежцы из Санкт-Петербурга проводят в Гусеве сборы
25 июля 2019, 15:35
шорт-трек ФОК
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