/ / / В Гусеве прошло открытое первенство Калининградской области по шорт-треку

В минувшую субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе Гусева состоялось торжественное открытие Первенства Калининградской области по шорт-треку.
Поприветствовать спортсменов пришли первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, директор Агентства по делам молодёжи Калининградской области Денис Калиновский, президент Спортивной федерации Калининградской области по конькобежному виду спорта Марина Толпыго.
На ледовой арене ФОКа соревновались 60 юных спортсменов из Калининградской области в возрасте от 7 до 18 лет. По итогам катаний места распределены следующим образом:
В категории старший возраст и юниоры:
Ходус Алексей — 1 место
Рятсен Сергей- 2 место
Сухоруков Данил — 3 место
Стекленёва Екатерина — 1 место
Голубева Ева — 2 место
Митрофанова Варвара — 3 место
Спортсмены среднего возраста:
Толпыго Илья — 1 место
Карпов Виталий — 2 место
Зубов Александр — 3 место
Кузнецова Кристина — 1 место
Беспамятнова Анастасия — 2 место
Золотых Кристина — 3 место
Спортсмены младшего возраста:
Горбунчиков Максим — 1 место
Беликов Иван — 2 место
Пилипенко Игнат — 3 место
Лисина Дарья — 1 место
Жеребьева Таисия — 2 место
Ильяшова Евгения — 3 место
Ваняткина Диана — 3 место
Спортсмены детского возраста:
Рудик Дарья — 1 место
Коростоянова Софья — 2 место
Шпилёва Анастасия — 3 место
Терещенко Ярослав — 1 место
Ковалеренко Борис — 2 место
Сюрсин Захар — 3 место
Спортсмены супер детского возраста:
Терещенко Вячеслав — 1 место
Тарасов Артем — 2 место
Щелкунов Илья — 3 место
Вельмякина Диана — 1 место
Ваняткина Ульяна — 2 место