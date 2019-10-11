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Информационный сайт города Гусева

Клуб «Самурай» провёл ежегодный семинар по технике киокушинкай каратэ-до и кумитэ

11 октября 2019, 11:43
Клуб «Самурай» провёл ежегодный семинар по технике киокушинкай каратэ-до и кумитэ
Клуб «Самурай» МОУ СОШ № 3 города Гусева продолжает успешно развиваться. В этом году добавилось много ребят, которые проявляют большой интерес к тренировкам и успешно осваивают основы каратэ киокушинкай.

9 октября в спортивном зале школы прошёл ежегодный семинар по технике киокушинкай каратэ-до и кумитэ. Именно в этот день по случаю дня рождения сенсэя Владимира Орешко собираются все спортсмены клубов Прибалтийской федерации из п. Большаково, из п. Добровольск, г. Нестерова и г. Гусева. Старшие студенты показали отличную технику ведения боя. Лучшие бойцы федерации, Александр Сушков и Константин Ефанкин провели по десять боёв с разными соперниками. Младшие студенты клубов показали хорошую технику движений и ударов, демонстрировали свою растяжку и гибкость. После ребят и родителей ждал сладкий стол, где все поздравляли именинника с днём рождения.

Депутат Андрей Олейник вручил Владимиру Орешко благодарственное письмо Калининградской областной Думы за большой вклад в развитие детского спорта и воспитание молодого поколения в Калининградской области.

Искренне благодарю всех за поздравления, за добрые пожелания. Благодарю за то, что Вы всегда со мной. Всем спасибо за тёплые слова, наполненные искренностью и добрым ко мне отношением. Я люблю и ценю Вас всех, желаю добра и мира, здоровья, веры в собственные силы и успехов во всех начинаниях. Пусть у каждого из Вас исполняются заветные мечты и желания. Я благодарю судьбу за то, что все Вы есть в моей жизни. Пусть у Вас всё будет замечательно, желаю Вам в ответ большого счастья и верной удачи. Люблю Вас, уважаю, ценю, горжусь! Спасибо Вам за всё!

Владимир Орешко,
президент Прибалтийской федерации каратэ-до
каратэ
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# 1Родители
Приятно читать и радоваться успехам клуба "Самурай" ! А мои дети тренируются в отделении тхэквондо  спортивной школы (если так можно назвать это тренировкой) и нигде они  не выступают и никуда не ездят да и не всегда бывают тренировки. Как может тренировать тхэквондо бывшая фигуристка которая и не знает , что это? Ну только потому, что она жена директора? Будем переходить к Орешко !
Вчера, 15:04   ЦитироватьОтветить
30
s
# 2sensei Alex
Поздравляю сенсея Владимира с успешным проведением очередного мероприятия. А так же поздравляю его с прошедшим Днем Рождения,хочу пожелать ему здоровья,успехов в его не легком но очень увлекательном деле,будь здоров дружище.
Вчера, 16:56   ЦитироватьОтветить
50
5
# 3555
Так держать, молодцы. А вот от спортшколы давно ничего не слышно. Такое чувство, что не кому работать. Ни одной статьи о проделанной работе. За то слухи по городу ходят ужасные. Думаю просто так говорить не будут...
Вчера, 21:17   ЦитироватьОтветить
30
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