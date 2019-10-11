Клуб «Самурай» провёл ежегодный семинар по технике киокушинкай каратэ-до и кумитэ

Владимир Орешко,

президент Прибалтийской федерации каратэ-до

Клуб «Самурай» МОУ СОШ № 3 города Гусева продолжает успешно развиваться. В этом году добавилось много ребят, которые проявляют большой интерес к тренировкам и успешно осваивают основы каратэ киокушинкай.9 октября в спортивном зале школы прошёл ежегодный семинар по технике киокушинкай каратэ-до и кумитэ. Именно в этот день по случаю дня рождения сенсэя Владимира Орешко собираются все спортсмены клубов Прибалтийской федерации из п. Большаково, из п. Добровольск, г. Нестерова и г. Гусева. Старшие студенты показали отличную технику ведения боя. Лучшие бойцы федерации, Александр Сушков и Константин Ефанкин провели по десять боёв с разными соперниками. Младшие студенты клубов показали хорошую технику движений и ударов, демонстрировали свою растяжку и гибкость. После ребят и родителей ждал сладкий стол, где все поздравляли именинника с днём рождения.Депутат Андрей Олейник вручил Владимиру Орешко благодарственное письмо Калининградской областной Думы за большой вклад в развитие детского спорта и воспитание молодого поколения в Калининградской области.Искренне благодарю всех за поздравления, за добрые пожелания. Благодарю за то, что Вы всегда со мной. Всем спасибо за тёплые слова, наполненные искренностью и добрым ко мне отношением. Я люблю и ценю Вас всех, желаю добра и мира, здоровья, веры в собственные силы и успехов во всех начинаниях. Пусть у каждого из Вас исполняются заветные мечты и желания. Я благодарю судьбу за то, что все Вы есть в моей жизни. Пусть у Вас всё будет замечательно, желаю Вам в ответ большого счастья и верной удачи. Люблю Вас, уважаю, ценю, горжусь! Спасибо Вам за всё!