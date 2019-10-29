Воспитанники гусевского социального центра заняли призовые места на областной спартакиаде 29 октября 2019, 19:14

26 октября получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения КЦСОН города Гусева приняли участие в спартакиаде муниципальных образований Калининградской области по лёгкой атлетике, где достойно выступили и заняли следующие места:



3 место — Ушакова Валентина (прыжок в длину с места)

3 место — Ушакова Валентина (бег 60м)

2 место — Орлов Сергей (прыжок в длину с места)



Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших побед!