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Информационный сайт города Гусева

Воспитанники гусевского социального центра заняли призовые места на областной спартакиаде

29 октября 2019, 19:14
Воспитанники гусевского социального центра заняли призовые места на областной спартакиаде
26 октября получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения КЦСОН города Гусева приняли участие в спартакиаде муниципальных образований Калининградской области по лёгкой атлетике, где достойно выступили и заняли следующие места:

3 место — Ушакова Валентина (прыжок в длину с места)
3 место — Ушакова Валентина (бег 60м)
2 место — Орлов Сергей (прыжок в длину с места)

Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших побед!
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# 1Сеньор в малиновых штанах
Молодцы, искренне за них рад !
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