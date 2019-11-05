В Гусеве прошло Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу

Дмитрий Иванов, Виталий Хвалей

«ГТРК «Калининград»

В Первенстве Министерства образования Калининградской области по боксу приняли участие около полутора сотен юных спортсменов. По итогам соревнований определился состав сборной региона, которая будет выступать на Первенстве Северо-Западного федерального округа.Упорные поединки в ринге, напряжение на трибунах. На Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу ребята приехали целыми семьями.Шестиклассник из Гусева записался в секцию бокса пару лет назад. Родные говорят, что за это время Кирилл серьёзно изменился.Соревнования со сверстниками из других городов области позволяют оценить усердие юных боксёров. Специалисты делают выводы об эффективности тренировок.Награды Первенства вручил вице-чемпион мира по боксу Алексей Шайдулин. Специальный кубок «Юное спортивное дарование» достался восьмилетнему Даниелю Степаняну.Победители Первенства Министерства образования Калининградской области в следующем году в составе сборной региона отправятся на Первенство Северо-Запада в Карелию.