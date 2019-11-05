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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошло Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу

5 ноября 2019, 19:45
В Гусеве прошло Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу
В Первенстве Министерства образования Калининградской области по боксу приняли участие около полутора сотен юных спортсменов. По итогам соревнований определился состав сборной региона, которая будет выступать на Первенстве Северо-Западного федерального округа.

Упорные поединки в ринге, напряжение на трибунах. На Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу ребята приехали целыми семьями.

Шестиклассник из Гусева записался в секцию бокса пару лет назад. Родные говорят, что за это время Кирилл серьёзно изменился.

Василий Бадотько, житель Гусева:
— Совсем другой парень стал, дисциплина хорошая стала, и учиться лучше стал.

Соревнования со сверстниками из других городов области позволяют оценить усердие юных боксёров. Специалисты делают выводы об эффективности тренировок.

Александр Ельцов, старший тренер Калининградской области по боксу:
— Кто не пропускает тренировок, те и боксируют хорошо, а те, кто пропускают, как в школе двойки ставят, так и здесь.

Награды Первенства вручил вице-чемпион мира по боксу Алексей Шайдулин. Специальный кубок «Юное спортивное дарование» достался восьмилетнему Даниелю Степаняну.

Аркадий Степанян, житель Гусева, отец Даниеля Степаняна:
— Я занимался боксом, его брат занимается боксом, его дядя занимался боксом, и он идёт по нашим традициям семейным. Побывать не Чемпионате Европы и Мира вот такие планы у нас на будущее.

Победители Первенства Министерства образования Калининградской области в следующем году в составе сборной региона отправятся на Первенство Северо-Запада в Карелию.

Дмитрий Иванов, Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
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Е
# 1ЕвГен
Это Хвалей грамотности лишился,что ли??? В заголовке видео "первИнство", это КАК???

ЕвГен,
Цитата: ЕвГен
Это Хвалей грамотности лишился,что ли??? В заголовке видео "первИнство", это КАК???

Исправили :) Это хорошо!
Вчера, 22:48   ЦитироватьОтветить
01
А
# 2Андрей (не Петрович)
ЕвГен, Хвалей тут не причём.

Сегодня, 00:14   ЦитироватьОтветить
00
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