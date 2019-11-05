В Гусеве прошло Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу

Упорные поединки в ринге, напряжение на трибунах. На Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу ребята приехали целыми семьями.
Шестиклассник из Гусева записался в секцию бокса пару лет назад. Родные говорят, что за это время Кирилл серьёзно изменился.
Василий Бадотько, житель Гусева:
— Совсем другой парень стал, дисциплина хорошая стала, и учиться лучше стал.
Соревнования со сверстниками из других городов области позволяют оценить усердие юных боксёров. Специалисты делают выводы об эффективности тренировок.
Александр Ельцов, старший тренер Калининградской области по боксу:
— Кто не пропускает тренировок, те и боксируют хорошо, а те, кто пропускают, как в школе двойки ставят, так и здесь.
Награды Первенства вручил вице-чемпион мира по боксу Алексей Шайдулин. Специальный кубок «Юное спортивное дарование» достался восьмилетнему Даниелю Степаняну.
Аркадий Степанян, житель Гусева, отец Даниеля Степаняна:
— Я занимался боксом, его брат занимается боксом, его дядя занимался боксом, и он идёт по нашим традициям семейным. Побывать не Чемпионате Европы и Мира вот такие планы у нас на будущее.
Победители Первенства Министерства образования Калининградской области в следующем году в составе сборной региона отправятся на Первенство Северо-Запада в Карелию.
Дмитрий Иванов, Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»