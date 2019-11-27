Гусевские легкоатлеты приняли участие в международных соревнованиях «Балтийская осень» 27 ноября 2019, 13:07

22 и 23 ноября 2019 года в городе Калининграде проходили традиционные международные юношеские соревнования по лёгкой атлетике «Балтийская осень».



На турнире приняли участие команды из 13-ти городов, таких как: Санкт Петербург, Калининград, Кулдига (Латвия), Гродно (Беларусь), Лиепая (Латвия), Светлый, Мариямполе (Литва), Клайпеда (Литва), Черняховск, Неман, Советск и Гусев.



В напряженной борьбе места на пьедестале между командами распределились следующим образом:



1 место — г. Калининград;

2 место — г. Санкт-Петербург (СШОР «Академия лёгкой атлетики»);

3 место — г. Санкт-Петербург (СШОР Выборгского р-на).



Команда из города Гусева под руководством Александра Лукьянова заняла 7 место.



В личном зачете команда спортивной школы города Гусева заняла 4 первых места.



Всех порадовала своими результатами Ирина Нащёкина, победив с огромным преимуществом, хотя она младше своих соперников на 2-3 года. Ирина заняла первые места на дистанциях:

— 60 м. (7,88);

— 200 м. (25,88), выполнив норматив кандидата в мастера спорта России.



Также хочется отметить Александру Степанайтите. Александра заняла два первых места на дистанциях:

— 1500 м. (4:57,11);

— 3000 м. (10:44,28).



Оба результата соответствуют 1 спортивному разряду.



Практически все участники гусевской команды улучшили свои результаты.



Тренер команды Александр Александрович отмечает успехи 12-летней Карины Пономаревой: несмотря на юный возраст, Карина смогла справиться с волнением и показать хороший результат на дистанции 3000 м. (11:51,25).



Поздравляем воспитанников Спортивной школы города Гусева и тренера Александра Лукьянова с хорошими результатами!