Результаты вчерашних игр в рамках областного чемпионата по баскетболу 2 декабря 2019, 12:30

1 декабря в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоялись 5 игр в рамках Чемпионата Калининградской области по баскетболу среди мужских команд.



Команды со всего региона собрались в Гусеве, и гусевский Эдиль на правах хозяина завершал спортивные состязания.



Результаты игр:



«Дюна» (Зеленоградск) 89 — 83 «Ва-банк» (Калининград)

«СК Море» (СЗФО) 101 — 59 «Кочегарка» (Калининград)

«Балтийские рыцари» (Калининград) 86 — 64 «Армада» (Славский район)

«Кёнигсбаскет» (Калининград) 103 — 50 «Надежда» (Светлый)

«Эдиль» (Гусев) 85 — 72 «Молодежка» (Калининград)



Поздравляем Гусевских спортсменов с победой!