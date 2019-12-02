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Результаты вчерашних игр в рамках областного чемпионата по баскетболу

2 декабря 2019, 12:30
1 декабря в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоялись 5 игр в рамках Чемпионата Калининградской области по баскетболу среди мужских команд.

Команды со всего региона собрались в Гусеве, и гусевский Эдиль на правах хозяина завершал спортивные состязания.

Результаты игр:

«Дюна» (Зеленоградск) 89 — 83 «Ва-банк» (Калининград)
«СК Море» (СЗФО) 101 — 59 «Кочегарка» (Калининград)
«Балтийские рыцари» (Калининград) 86 — 64 «Армада» (Славский район)
«Кёнигсбаскет» (Калининград) 103 — 50 «Надежда» (Светлый)
«Эдиль» (Гусев) 85 — 72 «Молодежка» (Калининград)

Поздравляем Гусевских спортсменов с победой!
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